اللابتوب يؤذي العين ويهدّد الرجال.. الدراسات تحذر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر اللابتوب من أساسيات العمل، فهو الرفيق في الإجتماعات وورش العمل والمؤتمرات، والأعمال المختلفة. ورغم ذلك، فإنّه استخدامه بشكلٍ مستمر يؤدي إلى مشاكل صحية.

وغالباً ما يصاب مستخدمي الكمبيوتر واللابتوب بآلام في الرقبة والكتفين، لكن التأثير يتعدى ذلك نحو النظر. فبسبب ضوء شاشة اللابتوب، فإنّ العين ستتأثر مع الوقت، الأمر الذي يحتم مراعاة الضبط الصحيح للشاشة.

وفي هذا الإطار، أوصى الخبير الألماني شتيفان زاندروك، مدير قسم العمل والأداء بمعهد IFAA الألماني بـ "استعمال الشاشات المضادة للانعكاسات، حتى لا تتعرض العين للإبهار، كما أنه من الأفضل استعمال لوحة المفاتيح المضيئة، وضبط الكتابة الداكنة على خلفية مشرقة، على غرار الشاشة تماماً، حتى لا تضطر العين لتغيير ما اعتادت عليه باستمرار".

ولفت زاندروك إلى "ضرورة استعمال شاشة كبيرة بدرجة كافية عند العمل على أجهزة اللابتوب باستمرار، واستعمال لوحة مفاتيح خارجية".

وللحصول على وضعٍ صحي أثناء استخدام اللابتوب، يجب أن يشكل الساعد والعضد زاوية 90 درجة قدر الإمكان. كذلك، فإنّ زاندروك ينصح بضرورة تغيير وضع اليد كثيراً.

إلى ذلك، فإنّ العديد من الدراسات أثبتت أن وضع اللابتوب في على حِجر المستخدم، يؤدي إلى اضطرابات قد تصيب الحيوانات المنوية لدى الرجل. ولذلك، ينصح الاطباء باستخدام طاولة أو قاعدة مخصصة للابتوب.

مصدر الصورة: Ascender Communications

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