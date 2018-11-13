للتخلص من آلام الرقبة.. إليكم هذه التمارين الـ6

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على نحو مستمر، يقوم كلّ واحدٍ منا بعادات تؤدي إلى آلام في الكتفين والعنق، وهو أمرٌ مزعجٌ جداً.كذلك، فإنّ أصحاب الأعمال المكتبية يعانون أكثر من غيرهم من آلام كبيرة في الكتفين والرقبة، نتيجة جلوسهم الطويل أمام الكمبيوتر. ومع ذلك، فإنّ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الآلام، يعمدون إلى العلاجات عبر المراهم والتدليك وغيرها.

وإليك مجموعة التمارين، التي تساعدك على تقوية الكتفين:

التمرين الأول:

حرك رقبتك ببطء في حركة دائرية كاملة باتجاه عقارب الساعة، ثم مرة أخرى في الاتجاه المعاكس 10 مرات متتالية، وستشعر بالراحة.

التمرين الثاني:

أرجع رقبتك إلى الخلف ببطء، ثم تدريجياً حركها إلى الأمام واثنيها لأسفل. كرر هذا التمرين قدر استطاعتك على مدار اليوم، حتى تشعر بزوال الألم.

التمرين الثالث:

حاول تحريك رقبتك بهدوء ناحية اليمين ثم ناحية اليسار، ويمكنك وضع يديك على رقبتك في أثناء تحريكها للتخفيف من الألم. كرر هذا التمرين 5 مرات لكل اتجاه.

التمرين الرابع:

ضع منشفة على الرقبة من الخلف وامسك طرفيها بيديك وارفعهما، ثم ارفع رقبتك لأعلى واثبت على هذا الوضع لمدة 5 ثوانٍ، ثم عد إلى وضعية البداية، وهكذا كرر التمرين 10 مرات.

التمرين الخامس:

قف في وضع مستقيم وانظر إلى الأمام، واجعل وجهك يميل إلى الأمام قليلاً وارفع كلا كتفيك واثبت على ذلك لمدة 5 ثوانٍ، ثم عد إلى وضع البداية. وهكذا كرر التمرين 10 مرات.

التمرين السادس:

استلق على الأرض وضع منشفة أسفل رأسك، ثم شد ذقنك تجاه الأسفل، واتركها تعود لوضعها الطبيعي مرة أخرى ثم كرر ذلك حوالى 15 مرة.

مصدر الصورة: Staples

للمزيد:

5 تمارين فعالة تخلصكم من آلام الظهر (صور)