التقليل من تصفح مواقع التواصل يحد من الاكتئاب

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكدت دراسات أمريكية أن التقليل من وقت تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، لمدة 10 دقائق يوميا، يحد من شعور الإكتئاب والوحدة. وأوضحت الدراسات العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة، باستنادها على بيانات تجريبية بخصوص تأثير استخدام فيسبوك وسناب شات وأنستقرام على الحالة النفسية.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن أن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ينامون عدد ساعات أقل من المعدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم لمشاكل صحية. وراقب الباحثون 143 طالبا، استخدموا المواقع الأكثر شهرة في التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وسناب شات وأنستقرام، لمدة أسبوع، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى طُلب منها أن تحافظ على معدلات تصفحها

الطبيعية لوسائل التواصل تلك، والثانية طُلب منها تقليل الوقت الذي تمضيه بواقع 10 دقائق يوميا فقط لكل منصة. وأظهرت نتائج المجموعة الثانية انخفاضا كبيرا في الشعور بالوحدة والاكتئاب ومستويات القلق والخوف، مقارنة بالمجموعة التي لم تغير من روتينها.

وأكدت الدكتورة ميليسا جي هانت، عالمة النفس وقائدة فريق البحث، أن هذه التأثيرات واضحة بشكل خاص على الأشخاص الذين كانوا أكثر اكتئابا عندما شاركوا في الدراسة. وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن أن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ينامون عدد ساعات أقل من المعدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم لمشاكل صحية.

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