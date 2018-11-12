دراسة تحذر.. ترددات الجوال تسبب السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت نتائج دراسة حديثة أُجريت على الفئران، أن التعرض لترددات الهاتف المحمول يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان في القلب والغدد الكظرية. وبحسب العلماء فإنه لا يمكن مقارنة التعرضات المستخدمة في الدراسات مباشرة بالمستوى الذي يتعرض له البشر عند استخدام الهاتف الخلوي، مشيرين الى انه في دراستهم، تلقت الجرذان والفئران ترددات عبر أجسادها بالكامل.

جاءت النتائج بعد دراسة استمرت 10 سنوات وكلفت حوالي 30 مليون دولار في أميركا، وقيّمت مخاطر الهواتف النقالة التي تعمل بالجيل الثاني والثالث من الإنترنت.

وبحسب موقع "ميترو" البريطاني، يقول كبير العلماء في برنامج علم السموم في دورهام بولاية نورث كارولينا، جون بوتشر إن هناك صلةً واضحة في ذكور الجرذان، على الرغم من أن الفئران تعرضت لمستويات أعلى بكثير من تجربة مستخدمي الهاتف من البشر.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، كانت مستويات التعرض ومدد البحث في دراستنا أكبر من تجربة الأشخاص. نحن نعتقد أن العلاقة بين إشعاع التردد الراديوي والأورام في ذكور الجرذان حقيقية".

في المقابل، قالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "حتى مع أحدث النتائج، لا يوجد حتى الآن أي دليل مقنع على أن الهواتف المحمولة تسبب السرطان لدى الأشخاص".

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