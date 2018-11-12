إليك 9 فحوص ذاتية قد تساعدك في كشف أمراض خطيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن)

طبيب الانسان هو نفسه ، في كثير من الأحيان تكون أنت الآدرى حقاً بما تشكو ، فما رأيك بأن تكشف اليوم على صحتك بنفسك وتكون حقاً الطبيب ؟

شاركت الدكتورة، سارة جارفيس، الخبيرة السريرية في patient.info، مجموعة فحوصات صحية منزلية، يمكن القيام بها ذاتيا، وهي:

1- التحقق من البول والبراز

يمكن أن يدل لون واتساق البول والبراز على الكثير من المشكلات الصحية، حيث قالت سارة: "إذا كان لون البول داكنا جدا، فهذا دليل على أنك تعاني من الجفاف. كما أن وجود الدم في البول يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان المثانة".

ويمكن أن يختلف اللون والاتساق تبعا لعدة عوامل، مثل النظام الغذائي وصحة الجهاز الهضمي والأمراض الكامنة.

ويمكن ملاحظة التغيرات الطفيفة يوميا، ولكن التغييرات الجذرية في حركة الأمعاء، تعد علامة "حمراء" لسرطان الأمعاء، لذا يجب مراجعة الطبيب.

وأوضحت سارة أن البراز الصحي يتميز بلونه البني، ويمكن أن يصبح لونه أخضر في حال كنت تأكل كميات كبيرة من الخضار، كما قد يتحول إلى اللون الأحمر بعد تناول الشمندر .

وفي حال كان لون البراز أحمر داكن أو أسود، فيمكن أن يكون ذلك علامة على وجود نزيف داخلي، ما يستدعي زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

2- لمس أصابع القدمين

تبدو هذه المهمة سهلة جدا، ولكنك ستتفاجأ بعدد الأشخاص الذين لا يمكنهم لمس أصابع قدمهم. وفي حال كنت من هؤلاء الأفراد، فقد يكون ذلك دليلا على الإصابة بأمراض القلب.

3- القفز في المكان

يساعد هذا الإجراء على معرفة مدى اهتزاز الشحوم في جسدك، ما يدل على زيادة الوزن والإصابة بالنوع الثاني من السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب، و11 نوعا مختلفا من السرطان.

4- الوقوف والجلوس ثم الوقوف مرة أخرى

تقول سارة: "حاول الجلوس والوقوف عدة مرات خلال 30 ثانية، وذلك لقياس قوة ساقيك وقدرك على التحمل. وفي حال كنت في الستينات من العمر، يجب أن تكون قادرا على القيام بذلك 12 مرة على الأقل".

ويمكن أن يدل عدم القدرة على الوقوف والجلوس عدة مرات متتالية، على الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يسبب صعوبات في التنفس.

5- إجراء المقارنة بين الكاحلين

عندما نفكر في دوالي الأوردة، غالبا ما نبحث عن الأوردة الأرجوانية السميكة. ولكن يوجد ما يسمى دوالي الإكزيما، وهو عبارة عن تغير بسيط في لون البشرة. لذا تنصح سارة بإجراء مقارنة بين لون الكاحلين، لتجنب حدوث تقرحات مزمنة على الساقين.

6- النظر إلى سطح صلب ومستقيم

يمكن أن يخبرك هذا الفحص بوجود مشاكل في العين. وتدل الرؤية المتعرجة على الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

7- تقبيل الركبتين

يمكن للآباء استخدام هذا الفحص لاختبار ما إذا كان أطفالهم مصابين بالتهاب السحايا. وفي حال عانى الطفل من الحمى والألم، اطلب منه محاولة تقبيل ركبتيه.

وقالت سارة: "في حال تمكن الطفل من ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لديه التهاب السحايا".

تجدر الإشارة إلى أن التهاب السحايا يحدث في بطانة الدماغ، وينتقل من الرأس إلى قاعدة العمود الفقري.

8- التحقق من خفقان القلب

لا يجب تجاهل خفقان القلب الخطير، حيث يمكن أن يكون علامة على الرجفان الأذيني، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

9- دغدغة الأصابع

ينتج تلف الأوعية الدموية الدقيقة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يسبب تلف الكلى أو العينين أو الإضرار بأعصابك.

لذا اطلب من شخص ما دغدغة أو لمس أصابع قدميك، وفي حال لم تشعر بها، فهذا مؤشر على أنك تعاني من تلف الأعصاب.

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