هل العطش قد يؤثر على الذكاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل العطش يمكن أن يؤثر على مستوى الذكاء ؟ الإجابة في تلك الدراسة التي أكدت أن جسم الإنسان يفقد يوميا من أربعة إلى خمسة لتر من المياه عن طريق التعرق والتبول, ويزداد فقدان المياه في أثناء الحرارة الشديدة أو ممارسة الرياضة.

ويعتبر العطش هو من الوسائل التي تعبر عن عدم وجود كمية سوائل كافية في جسم الإنسان والتي سوف تؤدي إلى الجفاف، وعدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء أو السوائل يومياً، قد تؤدي إلى ظهور حالات مرضية.

كما شدد الباحثون على أهمية شرب الماء بكميات كبيرة جدا بنسبة 7 إلى 8 لتر يوميا من أجل الحفاظ على نسبة المياه الطبيعي في الجسم، وجاءت الدراسة أن معظم الناس يشربون الماء عند الشعور بالعطش وهذا خطأ كبير، لأن الماء ضروري في التخلص من الأنسجة الدهنية فى الجسم كما أنه يزيد من وظائف المخ الادراكية والحسية

وبينت دراسة طبية أخرى بأن تناول 7 أكواب من الماء يومياً تحميك من الإصابة بالأنفلونزا، في حين أشارت دراسة أمريكية تقول أن شرب الماء يساعد في تليين المفاصل وتقليل جفاف الغضاريف.

ولإتاحة الجسم وتهدئته وعمل جميع وظائفه علينا بإمداد الأجسام بالماء عن طريق شرب الماء خلال اليوم حيث يزداد النمو عند الأطفال وتوليد الطاقة في أجسامهم حيث أن الماء يساعد في نقل نبضات القلب إلى الأعصاب، قد قام الباحثون في اكتشاف حديث أن العطش يؤثر على الذكاء، حيث إنّ نقص الماء من الجسم يقلل من نشاط خلايا الرأس وذلك يسبب الغباء.



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