لهذه الأسباب.. احذروا قلة النوم

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة جديدة أجريت في جامعة بنسلفانيا أنّ "قلة النوم تؤثر على عملية إنتاج الجسم للهرمونات المعنية بتنظيم السوائل في الجسم وضبط مستوى العطش".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "النقص في النوم المستمر، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض الكلى".

وشارك في الدراسة أكثر من 20 ألف شخصاً، وقد تمّ فحص مستوى تركيز البول عندهم، ليتبين أن النوم 6 ساعات أو أقل في اليوم يساهم في زيادة جفاف الجسم، الأمر الذي يرفع نسبة العطش مقارنة بالنوم لـ8 ساعات يومياً.

ولتجنّب العطش، يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في تخفيف آثار نقص النوم على الكلى، إلى جانب الحدّ من الإحساس بالعطش. كذلك، فقد شددت توصيات الدراسة على "النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يومياً، وتغيير نمط الحياة".

ومن أعراض قلة النوم:

- ضعف العمليات العقلية والدماغية

- تعب وإجهاد عام في الجسم

- الشعور بالدوخة والدوار

- زيادة الحاجة لتناول الطعام

- شحوب في لون الجلد والبشرة وظهور الهالات السودا تحت العيون

- الشعور بالنعاس والرغبة في النوم

- التقلب الشديد في الحالة المزاجية

- ميول أكبر للاكتئاب

- إضطرابات في النطق.

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