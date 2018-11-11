تراجع نسبة خصوبة النساء عبر العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بينت دراسةٌ طبيةٌ أن نصف دول العالم يواجهون نقصا في عدد المواليد، بسبب تراجع نسبة الخصوبة بين النساء.

وقد فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت، توجهات المواليد في كل دولة منذ الخمسينات إلى العام 2017.

وخلصت أن المرأة كانت تنجب بمعدل خمسة أطفال وذلك في الخمسينات. ووصلت نسبة الخصوبة العام الماضي إلى نحو طفلين لكل امرأة.

ويتوقع أن يظهر تأثير تراجع نسبة الخصوبة على عدد السكان بعد عدة أجيال.

ولكن هذه الأرقام تخفي الفوارق الكبيرة بين مختلف الدول، فخصوبة النساء في النيجر تصل 7،1 أطفال لكل امرأة، أما في قبرص فمعدل إنجاب النساء هو طفل واحد.

وتبلغ نسبة خصوبة النساء في بريطانيا نسبة 1،7 طفل لكل امرأة، كما هو الشأن في أغلب الدول الغربية.

الخصوبة هو معدل إنجاب النساء، وهي تختلف عن عدد المواليد كل عام.

عندما تنخفض نسبة الخصوبة في بلد ما إلى ما دون 2،1 فإن عدد السكان يبدأ في التراجع.

وأوضح البروفيسور، كريستوفر ماري، مدير معهد تقييم الصحة في جامعة واشنطن، : "أن نصف دول العالم أصبحت دون مستوى نسبة الخصوبة المطلوبة، وإذا لم تتخذ إجراءات بهذا الخصوص فإن عدد السكان في هذه الدول سيتراجع".

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