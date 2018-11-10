6 مخلوقات تعيش في أجسادنا دون علمنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تؤكد أبحاث الأطباء وجود كائنات حية تعيش على جسد الإنسان، وكثير منّا لا يعرفها. وفي هذا الصدد، فقد أشار موقع "ويب طب" أنّ "بعض أنواع المخلوقات تعيش إمّا على جسد الإنسان أو داخله وتختلف فيما بينها بدرجة تأثيرها"، وأهمها:

القمل

هي مخلوقات صغيرة جداً، تعيش في شعر الإنسان وتتغذى من دم فروة الرأس. عموماً، لا يعتبر القمل خطيراً إلاّ أن يسبب الحكّة وهو عالي العدوى، وغالباً ما يصيب الأطفال.

الدويدية

وهي عبارة عن عناكب صغيرة وتعيش على سطح الوجه، ويكثر وجودها مع تقدم العمر.

السعفة

هي فطريات تصيب الإنسان بالعدوى في أماكن مختلف من الجسد. فإذا أصبت السعفة الرأس، فمن الممكن أن يبدأ الشعر بالتساقط على شكل حلقات. أمّا في القدمين، فإنها تسبب ما يعرف بـ"القدم الرياضي"، وهو مرض فطري يصيب الجلد، يتعرض الرياضيون أكثر من غيرهم للإصابة به؛ لأن أقدامهم أكثر من غيرهم عرضة لارتفاع درجة حرارتها وزيادة رطوبتها بسبب الأحذية الرياضية والتدريب.

الجياردية

وهي طفيليات صغيرة الحجم تعيش في الأمعاء، وتنتقل إلى الجسم عبر السباحة أو شرب ماء البحيرات، أو الطعام الملوث.

الدودة الشصيّة

تدخل هذه الدودة عبر الجلد وبالأخص في حال المشي بأقدام حافية. تعيش هذه الدودة في الأمعاء، ولا تعدّ الإصابة بها خطيرة لأنها تخرج من الجسم من تلقاء نفسها.

الدودة الشريطية

هي الأكثر شيوعاً بين الناس، لأنها تصيب الإنسان بسبب تناوله اللحوم الملوثة. يمكن للمصاب بها أن يلاحظ إصابته بها من خلال وجود بيض الدودة وأجزاء منها في فضلاته.

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