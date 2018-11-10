5 فوائد صحية لحبوب الفحم.. تعرف إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بات استخدام حبوب الفحم رائجاً حول العالم بسبب فوائدها الكثيرة. وتصنع هذه الحبوب من بعض المواد النباتية، ولها العديد من الفوائد. ورغم ذلك، فإنّه من الضروري استشارة الطبيب قبل تناولها، لا سيما من قبل الحوامل والمرضعات.

وإليكم أبرز فوائد حبوب الفحم:

علاج التسمم

تساهم حبوب الفحم في إبطال مفعول الأدوية السام، وتستخدم كعلاج طارئ للتخلص من جرعات الأسبرين الزائدة.

تعزيز عمل الكلى

تعمل حبوب الفحم على تعزيز عمل الكلى، من خلال خفض كمية الفضلات التي تعمل على تصفيتها.

تقليل "رائحة السمك"

لحبوب الفحم أهمية كبرى في التقليل من الرائحة غير المحببة، التي تنتج نتيجة إصابة الجسم بمتلازمة رائحة السمك.

خفض الكوليسترول

تؤدي حبوب الفحم إلى تخفيض مستويات الكوليستيرول المرتفعة في الدم، وتمنع الجسم من امتصاصه.

التخلص من الغازات

كذلك، يتم استخدام حبوب الفحم للتخلص من الغازات في الجسم التي تسبب نفخة البطن، كما تستخدم في تبييض الأسنان وعلاج البشرة.

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