القهوة تقلل من نسبة الإصابة بأمراض المخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة كندية أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون أو الشلل الرعاش في وقت لاحق من الحياة.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن معهد كريملبيل لأبحاث المخ أن دراستهم تضيف أدلة جديدة على فوائد القهوة سواء كانت المحمصة الخفيفة أو الداكنة أو منزوعة الكافيين.

وأوضحت الدراسة أن العلماء تمكنوا من تحديد مجموعة من المركبات في القهوة تسمى "الفينليندارس"، التي تظهر أثناء عملية تحميص البن.

ولا تسبب هذه المادة الشعور بالمذاق المر فقط المرتبط بالقهوة، ولكنها تعوق أيضاً دمج بروتينات أميلويد-بيتا وتاو، الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض ألزهايمر وداء باركنسون.

وذكر العلماء أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها أي شخص في كيفية تفاعل تلك المادة مع البروتينات المسؤولة عن مرض ألزهايمر وداء باركنسون. وأضافوا أن الخطوة التالية ستكون هي التحقق من مدى فائدة هذه المركبات، وما إذا كانت لديها القدرة على دخول مجرى الدم، أو عبور الحاجز الدموي الدماغي.

ووجد العلماء أن البن المحمص الداكن يبدو أنه يوفر أكبر قدر من الحماية ضد مرض ألزهايمر ومرض باركنسون عن بقية الأنواع الأخرى، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث قبل استخدام القهوة في العلاج الطبي.



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