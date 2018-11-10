الرجال يصابون بسرطان الجلد أكثر من النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)



أظهرت دراسة طبية حدثية حول سرطان الجلد أن معدل إصابة الرجال ووفاتهم بهذا المرض أعلى من معدل النساء ولكن مالأسباب.

أشارت دراسة طبية حديثة أن معدل إصابة الرجال بسرطان الجلد يزيد عن معدل إصابة النساء به.

وجاء في الدارسة أن ما بين عامي 1985 و2015 واجهت 33 دولة حالات وفاة للرجال بمرض سرطان الجلد بمعدل أكثر من النساء.

وذكرت ان معدل الإصابة بسرطان الجلد مستقر لدى النساء ولكن في حالة تزايد لدى الرجال وصرحت طبيبة من المؤسسة الصحية الملكية في لندن ان الباحثين المسؤولين عن الدراسة أرادوا أن يجروا تحليلاً محدثاً وموسعاً لمعدلات الوفيات بسرطان الجلد في العالم في محاولة منهم لفهم أسباب الإصابة والوفاة به.

وأضافت أنه على مدى أكثر من ثلاثون عام ارتفعت معدلات الوفيات بسرطان الجلد وأنه من الأسباب المبينة أن الرجال أقل ميلا لحماية أنفسهم من أشعة الشمس ولا يشاركون بنسب كبيرة في حملات الوقاية من هذا المرض.

وليس مؤكد حتى الآن إذا كانت الاختلافات البيولوجية بين النساء والرجال سبباً في ذلك ولكن في المقابل أوضحت الدارسة أن المسبب الرئيسي لهذا المرض هو التعرض الزائد للأشعة الفوق البنفسجية.

وبينت الدراسة أن أستراليا وسلوفينيا سجلتا أعلى معدل للوفيات بسرطان الجلد بين الجنسين، وأن نسبة الوفيات بين الرجال بسرطان الجلد في أستراليا بلغت 5.72 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقابل 2.53 وفاة بين النساء لكل 100 ألف حالة.

وكانت اليابان أقل الدول في معدلات الإصابة بسرطان الجلد خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث سجلت الإصابة بالمرض بين الرجال اليابانيين 0.24 لكل 100 ألف ياباني و0.18 إصابة لكل 100 ألف يابانية.

أما الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابة والوفيات بين الرجال جراء سرطان الجلد فكانت جمهورية التشيك، حيث شهدت تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المئة.

الجدير بالذكر أن أستراليا طورت مؤخرا تقنية جديدة للكشف عن سرطان الجلد من خلال فحص للدم وبدقة وصلت إلى 84 في المئة.

يشار إلى أن مرض سرطان الجلد يشكل ما نسبته 1.7 في المئة من إجمالي مرضى السرطان بأنواعه المختلفة في العالم أجمع.

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