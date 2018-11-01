لماذا ينبغي على الرجال الإنجاب قبل بلوغ 35 عاما؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت نتائج دراسة حديثة من جامعة ستانفورد الامريكية والتي أجريت على حوالي 40 مليون طفل، أن مخاطر مضاعفات الولادة تبدأ بالزيادة عندما يكون الآباء في منتصف الثلاثينيات، وتزداد بشكل ملحوظ بعد تخطي الرجال لسن الـ 45 عاما.

وقال البروفيسور، مايكل أيزنبرغ، من كلية الطب بجامعة ستانفورد الامريكية : "تميل الدراسة إلى تسليط الضوء على عوامل الأمومة وذلك تقييم مخاطر الولادة. فمن خلال الدراسة تظهر أن إنجاب طفل سليم يعتمد على تشارك كلا من الطرفين، فيما يعني ذلك أن عمر الأب يساهم في الحفاظ على صحة الطفل بشكل واضح".

وأوضح أيزنبرغ أنه عندما يبلغ الأب 35 عاما، تحدث زيادة طفيفة في إمكانية تعرض الطفل للعيوب الخلقية، ولكن الخطر يزداد بشكل حاد مع تقدم الرجال في العمر. ويعود السبب لذلك إلى تتراكم طفرتان جديدتان في الحمض النووي للسائل المنوي كلما تقدم الرجل في العمر .

كما أشار أيزنبرغ أن الرجال الذين يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، فمن المرجح أن يتم وضع أطفالهم في الرعاية المركزة بنسبة تزيد عن 14%، مع ارتفاع احتمال الولادة المبكرة بنسبة 14%، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بالعديد من الأخبار، إلى جانب نقصان الوزن بنسبة 14%. مضيفاً أيزنبرغ أن بلوغ الأب 50 سنة أو أكثر، فإن الطفل الرضيع سيكون بحاجة لجهاز التنفس بنسبة 10%، مع ارتفاع احتمالات الحاجة للعناية المركزة بنسبة 28%.

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وأضاف البروفيسور أيزنبرغ: "الأمر الذي أثار دهشة الباحثون أثناء الدراسة هو وجود علاقة بين عمر الأب المتقدم واحتمال إصابة الأم الحامل بمرض السكري أثناء الحمل".

كما ذكر أيزنبرغ أن الرجال الذين يبلغون 45 عاما فما فوق، فإن زوجاتهم أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بسكري الحمل.

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