كيف تحافظون على بشرة نقية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شك أن صحة الجلد تعد من الأمور الهامة جدا ويستوجب دائما المحافظة عليها من خلال بعض الخطوات البسيطة فإليكم نصائح يقدمها الأطباء للحفاظ على بشرة نضرة ونقية وذلك حسبما ذكر موقع "ayakrasivaya" الطبي.

1- نوعية الغذاء:

إختيار الغداء الأمثل ينعكس على صحة البشرة ونضارتها لذلك لابد من تجنب العديد من الأطعمة خصوصاً التي تسبب الحساسية وتظهر أثارها على البشرة، حسب ما يؤكد أطباء مختصون

2- العناية المنزلية:

ينصح الأطباء غسل الجلد بالماء الفاتر باستمرار، فضلا عن استعمال الزيوت المرطبة للحصول على بشرة نضرة والحفاظ على رطوبة الجلد وتوازنه

3- زيارة المراكز الطبية:

يأكد الأطباء على أهمية ضروري زيارة طبيب الأمراض الجلدية، وذلك لإزالة طبقات الجلد الميت ،وتنظيف مسامات الجلد وخصوصا للذين يعانون من بشرة دهنية أو يستخدمون مستحضرات التجميل بشكل دائم

4- النوم:

يعد النوم من الأمور الأسياسية للحفاظ على نضارة، ومنع ظهور التجاعيد على الوجه، والهالات السوداء أسفل العين لذلك يشدد الأطباء على أهمية الحصول على عدد ساعات كافية من النوم .

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