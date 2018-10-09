للحفاظ على صحتكم.. عانقوا أحباءكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة أميركية حديثة أن العناق يؤثر تأثيراً إيجابياً ملموساً على المزاج ، ويحصن العلاقات الزوجية من الملل، كما انه قد يكون سببا في وقاية الناس من كثير من الأمراض، خاصة العصبية منها والنفسية، وتصل إلى أمراض المعدة والجهاز الهضمي، والدماغ وأمراض الجلطة الدماغية، وأمراض الأعصاب.



ووفقا للدراسة فإن العناق يقوي الترابط و يساعد الدماغ على إفراز هورمون “أوكسي توسين” الذي يَبعث في النفس شعور التقارب مع مًن نـُعانقه، كما أنه قادر على التخفيف من الألم مع إطلاق الجسم مادة “الآندرو فين” التي تساعد في تليين الأنسجة، بما يخفف من الآلام، خاصة المرتبطة بالأمراض الغامضة وحتى بإصابات الأنفلونزا.



كما أثبتت البحوث أن العناق يخفف من الاكتئاب والتوتر حيث يزيد الجسم من إفراز مادة “دوبامين” في المخ، وهذه المادة تنخفض بشدة لدى من يعانون من الاكتئاب والتوتر، وكشفت بعض التجارب على الرضع أنّ معانقة الرُضع من قبل أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم يجعلهم أقل توتراً، كما يبعث في نفوس البالغين مشاعر حنان تخفف إلى حد كبير من مشاعر الضغط لديهم.

ويستطيع العناق أن يرفع من إنتاج الجسم لهرمون “سيروتونين” في المخ وهو المسؤول عن تعديل المزاج، فمن يعانون الوحدة ينخفض عندهم هذا الهرمون إلى مستويات متدنية جدا.

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