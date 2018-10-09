إحذر حبك للكلاب.. قد يصيبك ببكتيريا قاتلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر الكلاب أفضل صديق للإنسان، وهذا لأسباب كثيرة، منها الولاء والمحبة التي تظهرهما الكلاب تجاه أصحابها، بالاضافة إلى أن الكلاب تعطي متعة للحياة باللعب معها، فهي تصنف من الحيوانات المسلية..

في المقابل، كشفت دراسة علمية جديدة أن أوعية المياه، التي تشرب منها الكلاب، يمكن أن تحتوي على بكتيريا تهدد الحياة مثل جرثومة الأمعاء الغليظة، والسالمونيلا، وبكتيريا مارسا، ويحذر العلماء الأسر التي تقوم بتربية الكلاب والقطط بمنازلها، حيث إن الأدلة واضحة وتثبت أن أوعية مياه شرب الكلاب يمكن أن تشكل خطراً على صحة وحياة كل من الإنسان والكلاب.

الأنواع الشائع استخدامها

أجرى الباحثون في جامعة هارتبيري البريطانية دراسة، تعد الأولى من نوعها، اشتملت على اختبار 3 أنواع من أوعية شرب الكلاب الشائع استخدامها. وركزت الاختبارات على تحديد مقدار تراكم البكتيريا ومدى ارتباطه بالمادة التي تصنع منها تلك الأوعية، وعدد مرات تنظيفها.

وكشفت النتائج عن أن البكتيريا الخطرة كانت على الأغلب تزدهر في الأوعية المصنوعة من البلاستيك، وأن الأنواع الرخيصة منها تأوي أكبر قدر من البق، ومن المفاجأت التي أثارت دهشة الفريق البحثي أن أكثر أنواع البكتيريا ضرراً، بما في ذلك سلالات جرثومة الأمعاء الغليظة وبكتيريا مارسا، كانت الأكثر انتشاراً في الأوعية الخزفية، المصنوعة من الفخار أو السيراميك. كما ثبت أن الجراثيم تنتشر أيضاً عن طريق الأوعية الفولاذ المقاومة للصدأ، ويحذر العلماء الأسر التي تقوم بتربية الكلاب والقطط بمنازلها، حيث إن الأدلة واضحة وتثبت أن أوعية مياه شرب الكلاب يمكن أن تشكل خطراً على صحة وحياة كل من الإنسان والكلاب..

حوداث متنوعة

يسمح العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة لحيواناتهم بأن تلعق وجوههم، أو أن تتناول الطعام من أيديهم أو من أطباقهم، وهما طريقتان لنقل العدوى المحتملة، وتأتي الدراسة بعد أن أشار بحث، أجرته جامعة "كوبنهاغن"، إلى أن الكلاب قد تسبب التهابات المسالك البولية UTIs..

اقرأ أيضا:

كلاب تزاول الطب!.. كيف يصح ذلك علميا؟