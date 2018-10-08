6 فوائد سحرية لشاي "طرخشقون" على الصحة.. اكتشفها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتاج الجسم خلال الأيام الباردة في فصل الشتاء إلى الكثير من المشروبات الساخنة لتدفئته، لذلك من الجيد توسيع لائحة المشروبات الساخنة التي تحتسونها، وضعوا ضمنها شاي طرخشقون (Dandelion Tea) المعروف أيضا بشاي "الهندباء البرية" نظرا لفوائده الصحية التي لا يمكن غض النظر عنها..

هذا الشاي الذي يحمل إسم "طرخشقون"، هو من أزهار أو جذور النبات المحمصة، ويُمزج عادةً مع مكوّنات أخرى لأن مذاقه مرير جداً. وبعد تحليل تركيبته وخصائصه، وجد العلماء أنّ هذا المشروب مفيد جداً لجسم الإنسان بفضل انعكاساته الإيجابية التالية:

تنقية الكبد

تبيّن أن هذا الشاي يساعد على تعزيز وظائف الكبد، كما يساهم بشكل أساسي في تجديد قدرة الجسم على إتمام عملية إزالة السموم بفاعلية. غالبية الأبحاث التي أُجريت عن منافع شاي طرخشقون للكبد تمحورت حول "Taraxacum Officinale"، وهو عبارة عن مستخلص أوراق طرخشقون غنيّ بمواد بوليفينول المعزِّزة للصحّة. كشفت دراسة نُشرت في "Food and Chemical Toxicology" عام 2013 أُجريت على الفئران أن هذا المستخلص قد يكون واعداً في علاج البدانة المرتبطة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. لكنّ العلماء شدّدوا على ضرورة إجراء دراسات إضافية للتأكد من حقيقة هذه النتيجة.

توفير المغذيات الأساسية

يحتوي شاي طرخشقون مادة دهنية تُعرف بالـ»Lecithin»، موجودة أيضاً في البيض وثمار البحر، استُخدمت في علاج المرارة والألزهايمر. فضلاً عن غِناه بالحديد، والبوتاسيوم، والفولات، والماغنيزيوم، والفوسفور، والكالسيوم، والمنغانيز، والفيتامينات B1، وB2، وB6، وC، وK. كذلك فإنّ جذوره مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على توازن بكتيريا الأمعاء..

علاج إلتهابات المسالك البولية

إذا اضطررتم يوماً الى تناول المضادات الحيوية لمُداواة التهاب المسالك البولية، فبالتأكيد تعلمون أنّ فاعلية العلاج قد تتضاءل مع الوقت، خصوصاً إذا أصبحت البكتيريا مقاومةً للدواء. لتفادي ذلك، ينصحكم الخبراء باستكمال هذا العلاج بشاي طرخشقون للمساعدة على تهدئة أعراض التهاب المسالك البولية والوقاية من العدوى المستقبلية.

تنظيم السكر في الدم

يمكن لشاي طرخشقون مساعدة مرضى السكري أو أيّ شخص يبحث عن طريقة لاستقرار معدل السكر في دمه، بعدما ثبُت أنه يخفّضه. لكنّ الأطباء حذّروا من أنّ هذا المشروب لا يحلّ إطلاقاً مكان الدواء، ولكنه يستطيع أحياناً تقليص كمية العقاقير المستهلكة عند إدخاله إلى النظام الغذائي. لكن قبل إجراء أيِّ تعديل على الحمية، لا بدّ أولاً من استشارة الطبيب.

دعم خسارة الوزن

العديد من أنظمة "Detox" المعتمدة على الشاي تركّز على الطرخشقون نظراً لخصائصه المُطهِّرة. كذلك يمكنه المساعدة على حرق مزيد من السعرات الحرارية من خلال زيادة عملية تفكيك الدهون في الكبد.

تهدئة أعراض نزلات البرد

إحتساءُ الشاي هو من أفضل الوسائل لتهدئة أوجاع الحلق والسعال، ويساعد على تعويض السوائل التي تمّت خسارتُها. ناهيك عن أنه يساهم في طرد السموم والالتهاب من الجسم أثناء الانتعاش، ويُنصح بشربه خلال موسم الرشح. غير أنه ليس العلاج الوحيد لنزلات البرد، والإنفلونزا، والفيروسات الأخرى..

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