دراسة: اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

حذر باحثون من أن تناول اللحوم المصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي

تشیر عدد من الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بأمراضٍ عديدة أبرزھا السرطان، إلا أن أبحاثاً أكدت صلتھابإرتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء. وخلصت الدراسات إلى أن النساء اللاتي يتناولن اللحوم المصنعة بكمیات عالیة تزيد لديھن معدلات الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9 في المئة مقارنة مع من يتناولنھا بكمیات أقل.

وتظھر ھذه الأبحاث، والتي تضمنت بیانات ما يزيد على ملیون امرأة،وجود علاقة بین استھلاك اللحوم المصنعة وخطر الإصابة بسرطان الثدي، لكنه من غیر الواضح إذا كانت ھذه اللحوم تسبب ذلك بالفعل، مع اختلاف النسب في الحد الأعلى من استھلاكھا. واللحوم المصنعة هي عبارة عن لحوم خضعت لمعالجة لتمديد فترة صلاحيتها أو تغيير مذاقها وتشمل هذه القائمة النقانق والسلامي واللحوم البقرية المعلبة واللحوم المدخنة.

ويوصي الخبراء بتقليل تناول اللحوم بدلا من مقاطعتها، وتوصي هيئة التأمين الصحي البريطانية حاليا بعدم تناول أكثر من 70 غراما يوميا من اللحوم الحمراء أو المصنعة. وتوجد نظريات مختلف تتعلق بالأسباب المحتملة لزيادة خطر السرطان، من بينها أن تمليح اللحوم قد يتفاعل مع البروتين ويجعل اللحم مسرطن.

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