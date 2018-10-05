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هل أسطورة فيتامين "د" كانت مجرد خدعة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف تحليل جديد أن تناول فيتامين (د) قد لا يحسن كثافة العظام أو يمنع الكسور والسقوط لدى البالغين، حسب تقرير نشرته دورية (لانست) لأمراض السكري والغدد الصماء، وذكر التقرير أنه بعد جمع بيانات من 81 تجربة اكتشف الباحثون أن تناول الفيتامين لم يحقق فائدة للعظام، وقالت الدكتورة "أليسون أفينيل"، من جامعة أبردين البريطانية والتي شاركت في الدراسة "تظهر نتائجنا أنه لا يوجد سبب كاف يدعو البالغين لتناول مكملات فيتامين (د) للوقاية من الكسور باستثناء الأشخاص في المجموعات المعرضة لخطر كبير مثل أولئك الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس".. 

لإجراء الدارسة الجديدة، فحصت أفينيل وفريق البحث الدراسات التي تناولت تأثير مكملات فيتامين (د) على صحة العظام. واستقروا في النهاية على 81 تجربة تشمل 53 ألفا و537 مريضا، وتفاوتت الفترة الزمنية لتناول الفيتامين بين المشاركين، حيث تراوحت بين أربعة أسابيع إلى مدة تصل لخمسة أعوام. وكان أكثر من 75 بالمئة من المشاركين في التجارب نساء تزيد أعمارهن لى 65 عاما.

وأشارت "أفينيل" إلى أن الباحثين لم يحسبوا متوسط أعمار المشاركين في الدراسات، لكن المعظم كانوا في الخامسة والستين أو أكبر، وبعد جمع بيانات من جميع التجارب المختارة، اكتشف الباحثون أن فيتامين (د) ليس له تأثير على عدد الكسور أو مرات السقوط. كما لم تشكل جرعة الفيتامين أي فارق ولا يبدو أن تناول الفيتامين زاد كثافة العظام.. 

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