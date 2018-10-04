منتجات عالمية تكتسي بالوردي في شهر مكافحة سرطان الثدي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرض "سرطان الثدي" هو من الأمراض المنتشرة في جميع دول العالم ، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى ازدياد احتمال الإصابة به أهمها التاريخ العائلي والتعرض لكميات كبيرة من الاستروجين..

وفي هذا الصدد، يعتبر شهر أكتوبر/ تشرين الأول شهر مكافحة سرطان الثدي والتوعية بأضراره وكيفية الكشف المبكر عنه وتيسير علاجه، فعلى مدار شهر كامل تتكاتف الجمعيات الخيرية، والمنظمات النسوية على مستوى العالم للخروج بنتائج جيدة فى طريق مكافحة ذلك المرض الذي تعانى منه الكثيرات على مستوى العالم..

وكمبادرة طيبة أرادت بعض الشركات العالمية وخطوط الأزياء فى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة فى شهر مكافحة سرطان الثدى بطريقة مختلفة، وعرضت بعض المنتجات باللون الوردى الذى يعتبر اللون الرئيسى الذى يتكون منه شعار مكافحة سرطان الثدي حول العالم، بالإضافة لتخصيص جزء من عوائد ربح تلك المنتجات لصالح مرضى سرطان الثدى، والجمعيات التى تتولى علاجهن على مستوى العالم..

فبحسب ما نشره موقع "People"، أن العديد من خطوط الأزياء، وشركات مستحضرات التجميل، وتصميم الإكسسوارات خصصوا جزء كبير من الارباح لصالح المرضى، ونالت مبادرة عرض بعض المنتجات باللون الوردى من جانبهم فى ذلك الشهر استحسان الكثيرين الذين أقبلوا على شراء المنتجات كنوع من مساعدة المكافحات ضد السرطان..

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