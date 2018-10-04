أشهر الأمراض الجراحية الشائعة وعلاجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



موضوع طبي عن أشهر العمليات الجراحية الشائعة التي لاتكاد تخلو العيادات الطبية منها وعلاجها



يتم علاج الأمراض الجراحية الأكثر إنتشارا في عيادة الجراحة العامه

ومن أكثر الأمراض الجراحية شيوعا هيا

فتوق جدار البطن , الكتل بالثدي , البواسير , الشق الشرجي , حصوات المرارة , إلتهاب الزائدة الدودية , تورم في أسفل البطن أو السرة , النزف االشرجي , ألم أثناء التغوط , ألم بعد تناول الوجبات الطعام

و حالات النزيف والالتهابات وانسدادات الأمعاء وثقب الاعضاء.

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و تعد عملية استئصال المرارة من أشهر العمليات الجراحية على مستوى العالم وغالباً تكون في مواعيد محددة لكن من الممكن أن تلتهب المرارة بشكل حاد وتستدعي عمليات جراحية طارئة, كما تعد عمليات انفجار الزائدة الدودية وانسداد الأمعاء الدقيقة من أشهر العمليات الطارئة.



والعمليات الجراحية الطارئة هي العمليات التي تعالج أمراضا طارئة علاجها الوحيد هو أجراء العملية الجراحية عاجلاً وتأخيرها يترتب عليه خطورة كبيرة قد تؤدي بحياة المريض وأمثال ذلك الحوادث المرورية التي ينجم عنها نزيف أو كسور او غير ذلك وكذلك القرحة في المعدة والزائدة الدودية إذا كانت ملتهبة أو التي انفجرت والامتداد في القنوات المرارية

و يختلف علاج حصى المرارة تبعاً للمرحلة التي يصل لها المريض، إذ يمكن الاكتفاء بالأدوية في الحالات البسيطة، بينما يتمّ اللجوء إلى التدخّل الجراحي في الحالات المتقدّمة من المرض لتلافي حُدوث المضاعفات

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