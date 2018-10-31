دراسة: أقدامنا تكشف الكثير عن صحتنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

كشفت دراسة حديثة، أن 90% من النساء يعانين من مشكلة ما في القدم طوال حياتهن. وبحسب المختصين فإن أقدامنا يمكن ان تكشف كثيرا من المعلومات عن صحتنا من خلال علامات لا يجب تجاهلها وهي: الشكل، اللون والدرجة، التشنجات، الأظافر، والجلد الجاف أو المتشقق، بالإضافة إلى الرائحة.

الشكل:

عندما تقف على أرض مستوية مع قدمين حافيتين، يجب أن يكون هناك قوس في الجانب الداخلي من القدم، وإذا كانت القدم مسطحة على الأرض، فقد يكون لديك ما يسمى بـ"الأقواس الساقطة"، أو "القدم المسطحة"، بحسب هاربر.

ويمكن أن يحدث هذه الأمر لعدة أسباب غير العيوب الخلقية، منها العظام المكسورة أو المخلوعة، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو مشاكل في الأعصاب. كما يمكن زيادة خطر الإصابة بالقدم المسطحة بسبب السمنة أو السكري أو الحمل أو الشيخوخة، وقد تزداد الأعراض سوءا، فيشعر الكثيرون بألم في مكان الأقواس أو تورم أو حتى ألم في الظهر والساق.



اللون ودرجة الحرارة:

تقول هاربر: "يجب أن تكون قدماك بنفس لون بقية جسمك، فجميعنا يحصل على أقدام زرقاء اللون في بعض الأحيان، لكن الأقدام التي تكون بلون أزرق داكن دائما، يمكن تشير إلى ضعف الدورة الدموية، وقد يكون من الصعب رؤيتها لدى أصحاب البشرة الداكنة".

وأضافت قائلة: "حاول الضغط على أصابعك، حتى يتدفق الدم ويعود إلى اللون الطبيعي، وإذا كان هذا يستغرق بعض الوقت فقد يكون علامة على وجود مشاكل في الدورة الدموية".



التشنجات:

تزول تقلصات القدم العادية بالتمدد أو تدليك القدمين، لكن إذا كنت تعاني منها أكثر من مرة، فقد يكون السبب في ذلك ضعف تدفق الدم، فعندما تنخفض نسبة السوائل والإلكتروليت في الجسم، تصبح عضلاتك أكثر عرضة للتشنجات والتقلصات، لذا، فإنه من المهم أيضا أن تشرب الكثير من المياه طوال اليوم.

الأظافر:

يمكن أن يكون الإفراط في استخدام طلاء الأظافر سبب لونها الأصفر، وتقول الدكتورة هاربر، إنه من المهم الامتناع عن ذلك، نظرا لأن "الأظافر الغامقة السميكة يمكن أن تكون علامة على وجود عدوى فطرية". وتؤثر فطريات أظافر القدم على البالغين، وفرص الحصول عليها تزداد مع تقدمك في السن.

الجلد الجاف أو المتشقق:

إذا ظلت القدم جافة أو متشققة رغم الترطيب المستمر، فقد يكون من الضروري إعطاء هذه المشكلة بعض الاهتمام. ويمكن للأنشطة التي تضغط على القدم، مثل الجري أو المشي حافي القدمين، أن تتسبب في تشكل نسيج سميك من الجلد.

الرائحة:

تقول الدكتورة هاربر: "يمكن أن تكون روائح الأقدام الكريهة علامة على عدوى فطرية، وأكثرها شيوعا لدى أقدام الرياضيين". وتشمل أعراض الإصابة بفطريات الجلد الحكة والتقرحات أو جفاف ما بين أصابع قدميك، ويمكن التقاط العدوى بالفطر من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفطريات.

وإذا كنت من المصابين بالعدوى فعليك أن تتعود على التجفيف بين أصابع قدميك بعد الاستحمام وتغير الجوارب الخاصة بك كل يوم وارتداء الألياف الطبيعية بدلا من الألياف الصناعية.

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