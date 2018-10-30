7 نصائح تقلل فرص إصابتك بالأنفلونزا الموسمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

الأنفلونزا الموسمية من الأمراض الشائعة خصوصا من الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر حتى شهر مارس، فهذا هو موسم الإصابة بالأنفلونزا، وهناك نصائح يمكنك اتباعها حتى تقل فرص إصابتك بها.

و يمكن معرفة إصابة الشخص بالإنفلوانزا عبر علامات أبرزها:الحمى, الشعور بالبرودة, السعال أو سيلان الأنف أو آلام فى العضلات أو الجسم، الصداع، التعب، وفى بعض الحالات القيئ والإسهال، لكن لا يصاب الجميع بنفس هذه الأعراض معا.

بعض النصائح تقلل من فرص إصابتك بالأنفلونزا الموسمية, أبرزها:

غسل اليدين

غسل اليدين من أكثر الأشياء التى تساعد في قتل الجراثيم، وبشكل خاص إصبع الإبهام الذى يلامس الأسطح مثل: لوحة مفاتيح هاتفك المحمول ويمكن أن ينقل لك عدوى الأنفلونزا.

عدم وضع المحفظة أو حقيبة اليد على الأرض

إن وضع محفظة أو حقيبة اليد على الأرض سواء فى دورة المياه أو مطعم ثم وضعها على مائدة الطعام ينقل البكتيريا وبالتالي تزداد فرص إصابتك بالأمراض ومنها الأنفلونزا.

فصل فرشاة أسنانك عن باقى فرش أسنان عائلتك

حيث إن البكتيريا العنقودية وغيرها من البكتيريا تعيش على فرش الأسنان، لذا حافظ على فرشاة الأسنان مغطاة أو على الأقل بعيدا عن بعضها البعض، خاصة إذا كان شخص ما في المنزل مريضا.

تنظيف جميع مقابض الأبواب والشبابيك

يمكنك تنظيف جميع مقابض الأبواب والشبابيك والخزانات، لأنها تنقل العدوى إليك، إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بالأنفلونزا.

عدم ادخال الهاتف المحمول الى الحمام

أى شىء تأخذه معك إلى دورة المياه يمكن أن يتلوث بالجراثيم، لذا لقتل الجراثيم نظّف هاتفك بمسحه بالكحول.

تغيير مفارش السرير أسبوعيا

تختبئ الجراثيم فى المفروشات، ما يعنى أن أى شخص يشاركك السرير الخاص بك سيكون عرضة لأي فيروس قد أحضرته إلى المنزل، والعكس صحيح.

الحصول على لقاح الأنفلونزا

للحماية من الأنفلونزا يجب على أى شخص يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكثر أن يحصل على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

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