هل تقليل الملح غير صحي مثل زيادته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت دراسة علمية بأن إتباع نظام غذائي قليل الملح يعد عاملاً خطراً لتطوير ارتفاع ضغط الدم، حيث قال الباحثون بأن استهلاك إما أقل من 5 غرام أو أكثر من 12 جم في اليوم يرتبط بالنتائج الصحية السلبية.

ويشير الخبراء بأن تناول كميات كبيرة من الملح ثم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تعويض الآثار الضارة للملح على ضغط الدم ، لكن تناول الكميات القليلة قد يسهم بأمراض القلب

وأضافت الدراسة بأن المشاكل التي نواجهها مع الكثير من الملح مشابهة لتلك المرتبطة بالقليل جدا .

وقد وجدت الدراسة أن حساسيتنا للملح تختلف من شخص لآخر اعتمادا على عوامل متنوعة مثل العرق والسن ومؤشر كتلة الجسم والصحة وتاريخ الأسرة من ارتفاع ضغط الدم، وقد وجدت الدراسة أن أولئك الذين لديهم حساسية عالية للملح أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم .

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