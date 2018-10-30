الصحة العالمية: تلوث الهواء يودي بحياة 600 ألف طفل سنويا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 600 ألف طفل دون سن الـ15 كل عام، بسبب التهابات حادة في المسالك التنفسية.

ونشرت المنظمة تقريراً جاء فيه أن 93% من الأطفال في العالم، أي 1,8 مليار طفل، يستنشقون كل يوم هواء ملوثاً لدرجة أنه يعرض صحتهم ونموهم لخطر شديد، وأن 91% من سكان العالم يتنفسون هواء ملوثاً، ما يتسبب في وفاة نحو 7 ملايين شخص كل عام، بحسب المنظمة.

وجاء في التقرير أن "أزمة الصحة العامة هي محط اهتمام متزايد، لكن غالباً ما يتم إهمال جانب مهم منها ألا وهو كيف يؤثر تلوث الجو على الأطفال تحديداً".

وفي عام 2016، تسبب تلوث الهواء داخل المنازل وخارجها، بوفاة 543 ألف طفل دون الـ5 من العمر و52 ألفاً تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة، جراء التهابات حادة في المسالك التنفسية، بحسب التقرير.

ويؤثر تلوث الهواء أيضاً على النمو العصبي والقدرات الإدراكية للأطفال، كما أن خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة لاحقة من العمر يرتفع عند الأطفال الذين تعرضوا لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء.

وأوضحت المنظمة أن من الأسباب التي تجعل الأطفال أكثر تأثراً بتداعيات التلوث الجوي أنهم يتنفسون بوتيرة أسرع من البالغين ويستنشقون بالتالي عدداً أكبر من المواد الملوثة.

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