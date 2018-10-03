دراسة تكشف سبب انخفاض فرص الإنجاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى علماء أمريكيون دراسة حديثة تثبت إن الإجهاد الناتج عن العمل الشاق والالتزامات العائلية، قد يخفض من فرص الإنجاب لدى النساء

ووجدت الدراسة التي أجريت على قرابة 5 آلاف امرأة يحاولن الإنجاب، أن النساء اللواتي أبلغن عن الشعور بالإجهاد وضغوط الالتزامات، أقل احتمالا للإنجاب بنسبة 25%.

وأوضح العلماء أن الارتباط بين الإجهاد والعقم كان أقوى بين النساء بشكل عام، حيث تميل النساء الأصغر سنا (دون سن 35) إلى مواجهة صعوبة أكبر في الحمل، في حال كن تحت الضغط.

وقالت المعدة الرئيسية، أميليا ويسيلينك، إنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية تقديم المشورة للنساء اللواتي يحاولن الإنجاب، حول الفوائد الحقيقية من تحقيق توازن صحي بين الحياة العملية والاجتماعية والعائلية، ومساعدتهن على التوصل إلى طرق للقيام بذلك.





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