أمل جديد لمرضى الشلل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ابتكر علماء روسيون وأمريكيون طريقة طبية حديثة تساعد المصابين بالشلل.

حيث أجرى العلماء تجارب لتحفيز مختلف أقسام حبلهم الشوكي باستخدام مصفوفة متألفة من 15 قطبا كهربائيا.

وعثر العلماء في شبكات الأعصاب على قسم يمكن تحفيزه اصطناعيا.

وتوصل العلماء الى أن الإنسان العاجز عن المشي لعدم تلقيه الأمر بذلك من شبكة الأعصاب، يمكن أن يتلقى هذا الأمر بعد تحفيز شبكة الأعصاب بواسطة التيار الكهربائي.

وقال رئيس مختبر فسيولوجيا الأعضاء في المعهد، يوري غيراسيمينكو: "أجرينا بحوثا علمية مع زملائنا الأمريكيين منذ 20 عاما في هيوستن، حيث أكدنا أن الإنسان يمتلك شبكة أعصاب من شأنها أن تلعب دور مولد الحركة.

واكتشفنا آنذاك أن تلك الشبكة يمكن تنشيطها بطريقة اصطناعية كي تصدر من تلقاء نفسها أوامر بأداء وظيفة الحركة".

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