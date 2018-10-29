لماذا نكثر من تناول الطعام مع الآخرين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)



كيف يؤثر محيطنا على ما نأكله؟ وهل بإمكاننا الاستفادة من هذه التأثيرات الاجتماعية لخفض الدهون وحتى لإنقاص الوزن؟

قد يتفق جميعنا على ان الجلسات مع العائلة والأصدقاء تعد الأمتع بلا منازع..فيها يطيب الحديث كثيرا والاكل أكثر. وهو ما يجعلنا نتساءل لماذا نأخذ وقتا اطول ونحن ناكل مع المجموعة، وما الذي يجعلنا كذلك ناكل اكثر معهم ، نأكل أكثر مع أهو الجوع، أم التفاعلات الاجتماعية؟

من منا لا يجد نفسه يأكل حتى التخمة عندما يكون برفقة العائلة او الاصدقاء؟ ومن منا يثقل وزنه حين يكون في اجازة مع العائلة؟

عليكم الا تشعروا بالحرج فالامر لا يخصكم فقط وانما الكل يشعر بنفس الشيء.



مجموعة من الأبحاث الطبية كشفت أننا نأكل أكثر حين نكون بصحبة الآخرين، كما أننا نتأثر بما يأكله غيرنا.

في الثمانينيات، قامت سلسلة من الدراسات ، بتسليط الضوء على التأثيرات الاجتماعية لناحية الأكل. إذ عمد باحث مختص إلى جمع يوميات أكثر من 500 شخص يسجلون وجباتهم، والسياق الاجتماعي لكيفية تناولهم الطعام، سواء كان ذلك بصحبة أحد أو بمفردهم. وتوصلت الدراسة إلى ان الناس ياكلون في مجموعات أكثر مما يفعلون عند تناول الطعام بمفردهم.

وقد أطلق الباحث على هذه الظاهرة اسم التيسير الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها التأثير الوحيد الأكثر أهمية وانتشاراً للأكل والذي تم تحديده.



دراسات أخرى وجدت أن الناس يتناولون المثلجات بمعدل 40%، والمعكرونة واللحم البقري بمعدل 10% أكثر من الحصة التي يأكلونها لوحدهم، عندما يكونون بصحبة الآخرين.

وكشفتأننا نمدد وقت وجباتنا عندما نأكل في مجموعة، كما تبيّن أننا نأكل أكثر خلال هذه الدقائق الإضافية.



كما تبيّن أنه عندما نكون برفقة مجموعة في الحفلات ، فإننا نميل إلى طلب المزيد من الطعام وذلك لكون هذه الحفلات الاجتماعية تجعلنا نشعر بالجوع، ونشبع رغباتنا حتى قبل أن نطلب الوجبات، كما تجعلنا

نميل إلى تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالذنب من إقدامنا على الإفراط في الأكل.

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