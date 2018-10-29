فيروس زيكا يغزو ولاية كجرات الهندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات الهندية، رصد فيروس "زيكا" في ولاية كجرات الغربية، بعد تشخيص 150 إصابة تقريبا في ولاية راجستان المجاورة.

وكشفت السلطات الصحية عن تشخيص إصابة امرأة واحدة بالفيروس، وخضعت للعلاج في مستشفى حكومي في عاصمة الولاية أحمد آباد، في حالة هي الأولى من نوعها خارج راجستان هذا العام.

وقال مفوض الصحة المحلي، جايانتي رافي: "هي الحالة الوحيدة التي تم رصدها حتى الآن، ونحن نتخذ كل التدابير اللازمة".

وحشدت السلطات الصحية في المنطقة مئات الأطباء والعاملين في مجال الصحة لإجراء فحوصات كشف، لا سيما للنساء الحوامل المقدر عددهن بنحو 250.

وتقع ولاية كجرات بمحاذاة راجستان جنوبا، وقد رصدت في الأخيرة 147 إصابة بفيروس زيكا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب السلطات.

وعكفت سلطات كجرات على تعقيم الأماكن العامة بالبخار، للقضاء على البعوض الناقل للفيروس.

ولا يوجد لقاح أو علاج حاليا ضد فيروس "زيكا" الذي تنقل عدواه، خصوصا عبر البعوض المصري، ومن الأم إلى الجنين، وعن طريق العلاقة الجنسية أيضا في بعض الحالات.

وفي 80% من الحالات، تكون الإصابة بالفيروس حميدة وقد لا يشعر المصاب حتى بأعراضه، إلا أن الفيروس قد يتسبب لدى الجنين، في حال إصابة والدته، بتشوهات كبيرة لا سيما صغر الجمجمة "الصعل".

وشهد العالم تفشيا واسعا لـ"زيكا" سنة 2015، مع تسجيل أكثر من 1,5 مليون إصابة في أكثر من 70 بلدا، أغلبيتها في أمريكا الجنوبية.

وسُجلت أول إصابة بالفيروس في الهند التي تقطنها 1,25 مليار نسمة، في ولاية كجرات في يناير/ كانون الثاني 2017.

اقرأ أيضا:

جهاز يقتل قمل الرأس بالموجات فوق الصوتية