علاقة بين الصحة العقلية السليمة والنظام الغذائي الصحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ربطت دراسة حديثة بين الصحة العقلية السليمة والاعتماد على نظام غذائي صحي تدخل فيه الخضراوات والفاكهة والأطعمة العضوية بشكل أساسي.

كما أظهرت الدراسة أن من يعانون من مشاكل صحية عقلية يتناولون خضراوات أقل، ولا يشكل الطعام الصحي أساسا لنظامهم الغذائي، بل يعتمدون بشكل أكبر على رقائق البطاطس والوجبات الجاهزة والسريعة، إضافة إلى الحلويات.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها الباحث البريطاني مالكولم بيت، أن أكثر من ثلثي من يتمتعون بصحة عقلية سليمة يتناولون الفاكهة والخضراوات والعصائر الطازجة يوميا.

وبحسب موقع Mental Health Foundation الصحي، يمكن تحسين المزاج والحفاظ على الصحة النفسية بالاعتماد على نظام غذائي يمد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة والدهون الأساسية والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، والتي تتوفر جميعها في أصناف متنوعة من الخضراوات والفاكهة.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على الشفاء، بجانب العلاجات الدوائية والسلوكية الأخرى التي يوصي بها الأطباء.

ويوصي الخبراء بالتقليل من الأغذية الغنية بالسكر، والاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والمكسرات النيئة والبقوليات والفاكهة والخضروات.

وأوضحت الدارسة أن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، ويزيد بذلك إفراز الإنسولين في الجسم، مما يشعر الإنسان بالتعب والخمول، على العكس من الحبوب الكاملة التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقي الإنسان من تقلبات المزاج.

كما ثبُت أن الحبوب الكاملة تحتوي على فيتامين B1، والذي يعمل على التحكم بالمزاج، إلى جانب الزنك وحمض الفوليك، والتي أثبتت بعض الدراسات أثرها على تحسين الحالة المزاجية للأشخاص المصابين بالاكتئاب.