تناول القهوة أثناء الحمل لايؤثر على الأجنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أثبتت دراسة جديدة عدم وجود تأثير ضار للقهوة على الجنين أو على معدل ذكائه وسلوكه عندما يكبر، وأتاحت للحوامل تناول المشروب لكن بكميات معقولة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن دراسة لمستشفى الأطفال في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، قولها إنه لا داعي للحد من استهلاك الكافيين أثناء الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول القهوة أثناء الحمل لا يؤثر في الواقع على معدل ذكاء الأطفال أو سلوكهم، موضحة أن تناول المشروب باعتدال لا بأس به، كونه لا يؤثر على حاصل ذكاء الطفل ولا على سلوكه عندما يكبر.

وراقب العلماء مستويات الباراكسانثين "مركب أساسي في القهوة" في دم ٢١٩٧ امرأة حامل عند مرحلتين في الحمل، وقارنوها بمعدل ذكاء وسلوك الأطفال ولم يجدوا أي ارتباط.

ومع ذلك، أكد العلماء مجددا على ضرورة الاعتدال وعدم الإفراط في تناول القهوة على مدار اليوم بشكل عام.

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