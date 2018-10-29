تعرف على الفوائد السحرية للزنجبيل والليمون في انقاص الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دراسات كثيرة أجريت وأثبتت قدرة الزنجبيل والليمون على حرق الدهون ، حتى أن خبراء التغذية ينصحون بمشروب الزنجبيل والليمون لقدراته الخارقة في انقاص الوزن .

والجمع ما بين الخصائص المنعشة لليمون وما بين قدرة مشروب الزنجبيل علي تسخين الجسم يمكن أن ينتج عنه مشروب طبيعي رائع للحمية الغذائية. والكثير منا يستخدم الليمون مع الماء لمساعدتهم في شرب المزيد من الماء أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاض الوزن، بينما من المعروف عن الزنجبيل قدرته على تسريع عملية الأيض في الجسم كما أنه مشروب جيد المذاق ولذيذ يمكن استخدامه بأمان وفاعلية أثناء انقاص الوزن، ويمكن مزج الزنجبيل مع الليمون للحصول علي مشروب طبيعي قوي لصحة الجسم وفقدان الوزن.

الزنجبيل

الزنجبيل هو نبات عشبي شبيه بالجزر إلّا أنّه يختلف عن الجزر باللون، إذ يميل لون الزنجبيل إلى اللون الأبيض كلون البطاطا. جذور الزنجبيل عبارة عن عقد متصلة مع بعضها على شكل سلسله وهي الجزء الذي نستخدمه من النبتة. كلمة الزنجبيل هي كلمة معرّبة من كلمة شنكبيل، وأول ما عُرف في بلدان المناطق الحارة، ومن ثم انتشرت زراعته في الكثير من بلدان العالم مثل الصين والهند الشرقية والمكسيك والفلبين.

استخدامات الزنجبيل

يعطي الزنجبيل الطعام لذعة محببة ونكهة جيده، إذ تحتوي جذوره على زيوت طياره، لذلك يستخدم في عمل المشروبات والمربيات والحلوى، ونستدل على نضج الزنجبيل عند ملاحظة ذبول أزهاره وأوراقه. استخدمته الشعوب القديمة خاصة في الصين لعلاج الكثير من أمراض الجهاز الهضمي لقدرته على حرق الدهون في الجسم، وتخليص المعدة من بقايا الطعام العالقة بجدارها والتي تسبب التهابات للأغشية المخاطية التي تغطيها.

مكونات مشروب الزنجبيل مع الليمون لإنقاص الوزن :

المياه والليمون يساعدان في إزالة السموم من الجسم ويعملان معاً كعنصر منشط للكبد؛ والزنجبيل يتميز بخواصه المولدة للحرارة، مما يعني قدرة الزنجبيل على زيادة سرعة الأيض وبالتالي حرق الدهون في الجسم. بإضافة الليمون والزنجبيل للماء الساخن تحصل على مشروبك للطاقة وحرق الدهون.

البرنامج العلاجي لفقدان الوزن وحرق الدهون باستخدام الزنجبيل والليمون والماء :

يمكن استخدام شراب الماء الساخن بالليمون والزنجبيل مرة واحدة صباحاً، للحد من الشهية وتنظيف الكبد، ويمكن تناول هذا المشروب أكبر عدد ممكن من المرات خلال اليوم. ويجب التركيز على شرب ثمانية أكواب يومياً من الماء لإبقاء الجسم رطب، بهذه الطريقة نتمكن من زيادة سرعة حرق الدهون في الجسم وتنظيفه من السموم، وفقدان الوزن إذا ما تم اتباعه بنظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والمنتجات الخالية من الدهون والدسم.

حيث أنه من الواجب الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات مفرطة من السعرات الحرارية، ويجب استشارة أخصائي السمنة قبل الحد من كميات السعرات الحرارية لتوفير البدائل المناسبة لأنواع الأطعمة التي ستستغني عنها، ويجب أن تساعد جسدك في خسارة الدهون المتراكمة من خلال اتباع نوع ما من أنواع التمارين الرياضية الهوائية التي تساعد في خسارة الون، ويمكن ممارسة التمارين الثقيلة مثل حمل الأثقال والتي تساعد الجسم في حرق الدهون حتي ولو كان في حالة الراحة، وتجنب الحميات الغذائية السريعة التي تفقد الوزن ثم تجعلك تسترده في غضون أشهر قليلة من خسارته.

مشروبات تتجنبها أثناء الحمية الغذائية :

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنصح من يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن أن يراقبوا المشروبات التي يتناولوها مثلما يقوموا بمراقبة أنواع الطعام. وتجنب أنواع المشروبات المحملة بالسكريات والدهون مثل المشروبات الغازية والقهوة بالحليب والعصائر والكوكتيلات والمشروبات السكرية الأخرى، واستبدلها بمشروبات صحية مساعدة في فقدان الوزن مثل شراب الليمون مع الزنجبيل.

اقرأ أيضاً :

تناول القهوة أثناء الحمل لايؤثر على الأجنة

تناول الكاكاو يومياً فهو يحافظ على صحة قلبك (دراسة)