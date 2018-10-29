أمريكا.. العلماء يطورون دواء "سحريا" ضد الإنفلونزا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رامبلر )

في وقته تماما، ومع بدء موسم الانفلونزا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ترخيص عقار جديد فريد من نوعه ضد الإنفلونزا.

ويشير الخبراء في الهيئة إلى أن الدواء الجديد الذي يحمل اسم "Xofluza" أو (baloxavir marboxil) جاء أكثر تأثيرا بشكل ملحوظ من أدوية معالجة الإنفلونزا الموجودة حاليا، ويمكن للمريض أن يلاحظ مفعول تناوله بعد أول قرص.

وبالرغم من أن الدواء لا يعتبر مضادا جرثوميا فعالا، إلا أنه يكافح أعراض الإنفلونزا بشكل ممتاز، كما يقلل من زمن العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات بمقدار 33 إلى 35 ساعة، ويحد من تكاثر الفيروسات في الجسم، ويدعم عمل جهاز المناعة.

وينتظر أن تنتهي إدارة الغذاء والدواء من تدابير ترخيص هذا الدواء قريبا، ليبدأ إنتاجه أواخر العام الجاري، ويطرح في الأسواق، في ديسمبر المقبل، أو أوائل 2019.

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