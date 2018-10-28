سلوكات تقوم بها بشكل خاطئ ربما تضر جلدك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



من أجل الحفاظ على بشرتك وجلدك من اللازم أن تنتبه على بعض السلوكات التي تقوم بها يوميا من دون أن تنتبه على خطورتها.. إكتشفها من خلال هذه الصور..

1 - استخدام منتجات العناية بالبشرة المحتوية على الكحول

تحتوي العديد من المنتجات للعناية بالبشرة على الكحول الذي يجفف جلدنا ويتسبب له بعدة أضرار:

لذلك يجب اتخاذ بعين الاعتبار هذه التعليمات:

- قراءة تركيبة المنتج. إذا كانت بشرتك ذهنية ، يجب ألا يزيد محتوى الكحول عن 5٪. أما بالنسبة إلى البشرة الجافة إالى العادية فمن الأفضل تجنب استخدام المستحضرات التي تحتوي على الكحول

2- الاحتفاظ بالكريمات

يتم تخزين العديد من كريمات الوجه في الخزانة، لكن من السليم هو شراء كريمات تحتوي على بخاخ.. وبالتالي يجب إتباع خطوتين أساسيتين في إستخدام كريمات الوجه وهما :

3- غسل الوجه بالصابون العادي

إن العشوائية في إختيار صابون الوجه من أهم الأسباب التي يعاني منها الجلد فلذلك يجب اختيار منتج طبيعي للعناية بالبشرة، فإذا كنت تستخدم المنتج المناسب فلن تواجه ضيق مسامات الوجه، ولن تصبح بشرتك سريعة الحساسية، ذلك لأن الصابون العادي يجف جلدنا ولا يترك المسامات تتنفس وهذا يؤدي إلى تحسس البشرة وجفافها مع الوقت..

4- تقشيير الوجه

تؤدي عملية الفرك المتكررة للبشرة الذهنية إلى تلف الجزيئات وسد المسامات، في حال إذا كان لديك البثور، فمن المحظور استخدام التقشير في هذه الحالات، كما يمكن وضع ماسكات طبيعية للوجه إذا كنت تريد تنظيف بشرتك..

5- غسل الوجه



اذا كنت تعتقد أن غسل الوجه قد يساهم في نظافة وجهك وبريقه، فأنت خاطئ.. لأن كثرة الغسل قد تؤدي إلى تدمير المسام..



6- استعمال المناشف



قد تكون المنشفة أداة لتجفيف وجهك، لك في حقيقة الأمر هي مكان لتجمع البكتيريا..



7 - مساحيق التجميل





إن استعمال أنواع المساحيق الكثيرة بكثرة قد يعرض بشرة وجهك للجفاف مع الوقت، لذلك يجب الانتباه إلى نوعية المساحيق المستعملة..



8- عدم تخصيص وقت لراحة البشرة

بعد وضع المساحيق طول اليوم تحتاج البشرة إلى راحة تامة، فالنوم بها قد يعرض بشرة وجهك للكثير من المتاعب..



9 - تشغيل مكيفات السيارة طوال الوقت

تشغيل المكيف في البيت والمكتب والبيت هذا يؤثر على جودة بشرتك وجلدك..



10- عدم النوم لساعات كافية

عدم النوم لساعات كافية، يجبر جسمك على إفراز الكورتيزول، هذا الهرمون يؤثر على البشرة فيظهرها متعبة جدا، كما أنه يعجل بالشيخوخة المبكرة..

11- شرب القهوة

إذا كنت تحب القهوة، وتشرب الكثير من الفناجين، فمن اللازم أن تعلم أن ذلك يؤثر على جودة بشرتك باستمرار، فمن اللازم أن تفكر في تقليل عدد الفناجين..



12- نمط الحياة المستقر

إن نمط الحياة الذي تعتمده قد يغير من راحة بدنك وبشرتك.. فالشعور بالاستقرار ووقت الدوام قد يؤثر سلبيا على جسمك..

13- استهلاك الملح



الملح يسمى السم الأبيض، لذلك لا تكثر منه..

14- الحلويات

15- لا لاستعمال "المصاصة" للشرب

إذا اقترت على الشرب من الكوب مباشرة ستجنب وجهك ظهور التجاعيد..



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