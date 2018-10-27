اكتشاف دواء يساهم في التغلب على ألزهايمر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء أمريكيون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية دواء يساهم في التغلب على ألزهايمر.

و أشار العلماء أن الدواء يثبط آلية تراكم بروتين "بيتا أميلويد" في الدماغ، عن طريق منع ارتباط هذه اللويحات بخلايا الدماغ، وبالتالي يمنع موتها.

تمكن العلماء من اكتشاف مكان اتصال بروتينات "بيتا أميلويد" بواسطة بنية ثلاثية الأبعاد وذلك حسبما ذكرته مجلة Nature Chemistry.

اقرأ المزيد : دراسة تحذر من استخدام الجدري كسلاح فتاك

كما درس العلماء أكثر من 32 ألف دواء مختلف، حتى اكتشفوا أن أفضل دواء هو ALI6، فقد تبين من نتائج اختباره على الفئران المخبرية أنه يمنع موت خلايا الدماغ بسبب بروتينات "بيتا أميلويد".

كما أكد العلماء أن بروتينات "بيتا أميلويد" تتميز بأنها غير سامة للإنسان، ويمكنه أن تصل إلى الدماغ عن طريق الدم بشكل جيد.

مزيد من الأخبار:

دراسة: الحمام الدافئ مرتين أسبوعيا أفضل من التمارين لعلاج

طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان