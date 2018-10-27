إنزيم يكافح الشيخوخة ويمنع الإصابة بأمراض الكبد والكلى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء معهد إيكول بوليتكنيك في لوزان في سويسرا النقاب عن طريقة لتعزيز مستويات جزيء مضاد للشيخوخة تعمل على حماية الكلى والكبد من التدهور

وأظهرت الدراسة أن تركيز إنزيم يسمى "ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتينNAD+ ، تقل نسبته خلال مرحلة الشيخوخة، وأن استعادة المستويات الطبيعية لهذا الإنزيم في الجسم، يمكن أن تطيل كلا من الفترة الصحية والعمر.

يعتبر إنزيم "ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين NAD+ مساعد لجميع الخلايا الحية في وظائف جسم الإنسان فضلا أنه يشارك في عمليات التمثيل الغذائي وفي تفاعلات الأكسدة والاختزال، إلى جانب دوره في سلسلة التنفس الداخلي، وهذا يعني أن "ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين" يشارك بقوة في إنتاج الطاقة والحفاظ على الخلايا لتكون حية وصحية.

وقد تم اكتشاف هذا الإنزيم في أوائل القرن العشرين لأول مرة، ولكن في عام 2016، اكتشف الباحثون أن الجزيء يمكن أن يسبب في الواقع ضررا عضليا، وبعد فترة ، زمنية قصيرة أظهرت دراسة أخرى أن "ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين" يساهم في علاج مرض ألزهايمر وذلك من خلال دراسة أجريت سابقا على الفئران.

اقرأ المزيد: الحمام الساخن أفضل من الرياضة لتخفيف الاكتئاب

ولكن العلماء في هذه الدراسة توصلوا إلى طريقة لتجديد ذلك المخزون في الكلية والكبد، عن طريق حجب مركّب يتنافس مع إنتاجه من خلال تجارب أجريت على الفئران والديدان، فيما تم تأجيل التجارب السريرية على البشر إلى أجل غير مسمى في هذه المرحلة.

وأشار العلماء إلى طريقة تساهم في زيادة نسبة إنتاج الإنزيم في الجسم، عن طريق منع إنزيم آخر يسمى "ACMSD"، والذي يحد وجوده من كمية "ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين" المكافح للشيخوخة.

وأضاف العلماء أن إنزيم "ACMSD" يتواجد غالبا في الكبد والكلى لدى الثدييات، ويعتقد أنه يشارك في تطوير الأمراض المتعلقة بهذه الأعضاء في الجسم.

كما أوضحت الدكتورة إيلينا كاتسيوبا، المعدة الرئيسية للدراسة : "بما أن الإنزيم موجود في الغالب في الكلى والكبد، فقد أردنا اختبار قدرة مثبطات ACMSD على حماية هذه الأعضاء من الإصابة"، مضيفة أنه "عندما قام العلماء بمنع إنزيم "ACMSD" في كلى وكبد الفئران والديدان المريضة، وجدوا أنها مفيدة جدا في تحسين حالة تلك الأعضاء، ما يوفر الكثير من الأمل لإمكانات علاجية مستقبلية لدى البشر".

اقرأ مزيد من الأخبار:

هل سيقتل مضاد "حصان طروادة" البكتيريا الخارقة ؟

جهاز يقتل قمل الرأس بالموجات فوق الصوتية