إحذر.. التهاب اللثة قد يؤدي لمرض خطير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت دراسة إيطالية عن جامعة "لوكويلا" بوجود علاقة بين إهمال نظافة الأسنان وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة على أن من لديهم لثة صحية وتسوس قليل بالأسنان، يكون ضغط دمهم أقل ارتفاعا، ويستفيدون أكثر من أدوية علاج ضغط الدم المرتفع.

واطلع فريق الدراسة على سجلات 12 ألف أميركي ، حيث جرى فحص أمراض اللثة لديهم، وجاء التشخيص بارتفاع ضغط الدم لأكثر من أربعة آلاف شخص، يتلقى غالبيتهم علاجا دوريا للمرض .

وأكد الباحثون، أن المرضى الذين يعانون من التهابات شديدة في اللثة، لديهم ضغط انقباضي أعلى من المرضى الذين لديهم لثة صحية.

ومع تأكيد الباحثين أن نتائج الدراسة لا تشير إلى أن مرض اللثة يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر، إلا أن الأطباء يؤكدون أن نتائجها تتماشى مع الأبحاث السابقة، والتي وجدت ان التهاب الفم مرتبط بتلف الأوعية الدموية وأمراض القلب.

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