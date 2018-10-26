عادات قد تراها بسيطة.. لكنها سيئة تفسد الحمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يسأل البعض عن أسباب فشل الحمية وعدم خسارة الوزن، على الرغم من أنظمة "الحمية"؟ يرجع الأمر لجملة من الأسباب، وأبرزها: اتّباع عادات خاطئة ضارَّة بالحمية، مما يحول دون خسارة الوزن. فما هي هذه العادات؟ وكيف نتخلَّص منها؟ وفق مجلة سيدتي.



عادات تُفسد الحمية قبل النوم

- تناول الوجبة، قبل النوم مباشرة.

- عدم تقسيم الوجبات الرئيسة إلى خمس وجبات صغيرة، مما يمنع زيادة نسبة التمثيل الغذائي في الجسم، ويؤدي إلى عدم إحراق الدهون.

- الإكثار من تناول الأطعمة، التي تحتوي على الكربوهيدرات، كالخبز الأبيض والأرز والمعكرونة.

- شرب القهوة المُحلاة بالكريما.

- الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام، أو تناول الأطعمة المملَّحة.

- شرب المشروبات الغازية الخاصة بالحمية؛ لاحتوائها على مواد تحلية اصطناعية تُسهم في زيادة الوزن.

- تناول الحلويات منخفضة السعرات الحرارية، إذ أن غالبيتها تحتوي على السكَّر المُكرَّر الذي يزيد الوزن، وخصوصًا في منطقة البطن.

- تناول الحليب قليل الدسم، فهذا الأخير أيضًا غني بالسعرات الحراريَّة.



كيف نتخلَّص من العادات الضارة بالحمية؟

1. يجب شرب الكمّ الأكبر من الماء، يوميا، أي ما لا يقلّ عن ثمانية أكواب منه.

2. ينصح بعدم الإسراف في تناول الأطعمة قليلة الدهون والسعرات؛ حيث يظن البعض أن تناول هذه الأطعمة بأيّ كم لن يزيد الوزن أو يؤثِّر في نجاح النظام الغذائي، وهذا معتقد خاطئ، بالطبع!

3. يُستحسن عدم تفويت وجبة الفطور.

4. يُحبَّذ ممارسة التمرينات الرياضية، يوميًّا، وذلك قبل الفطور بنصف ساعة، إذ تُساعد الرياضة في الحدِّ من الشعور بالجوع.

5. يُفضَّل تناول وجبات خفيفة بين تلك الرئيسة، على أن تكون صحيَّة وقليلة السعرات. ومن شأن التدبير المذكور أن يرفع مُعدَّلات إحراق السعرات الحرارية بالجسم، كما السيطرة على الجوع..

وبعدها خسارة الوزن. وفي هذا الصدد نرشِّح لكم المكسرات النيئة غير المُملَّحة كخيار جيِّد للوجبة الخفيفة. ولكن، يجب الامتناع عن تناول أي أطعمة، مهما كانت خفيفة، خلال الليل، بل يجب أن يسبق موعد الوجبة الأخيرة النوم بثلاث ساعات على الأقل..

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