حالة مرضية وراء عدم القدرة على مغادرة السرير!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

مشكلة نعاني منها جميعا.. هي عدم القدرة على مغادرة سرير النوم صباحا البعض يعزوها إلى الكسل، إلا أنه تبين أن هناك حالة نفسية فعلية مرتبطة بذلك ويمكن التعامل معها. ويُطلق على هذه الحالة النفسية اسم "Dysania"، وهو مصطلح يستخدم لوصف عدم القدرة على النهوض والخروج من السرير. ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير أكثر خطورة من المتوقع.

ويبدو أن هذه الحالة غير معترف بها رسميا في الوقت الحالي، ولكن المصابين يقولون إنها حقيقية جدا. ووفقا لـ Psych2go، فإنها غالبا ما ترتبط بمشاكل الصحة العقلية، حيث أن أولئك المصابين بهذه الحالة، غالبا ما يعانون من القلق والاكتئاب.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات غالبا ما تصاحبهم مشاكل النوم، إلا أنهم يواجهون شعور الإدمان القوي على النوم في الفراش. ويمكن أن يكون ذلك مثابة مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع متلازمة التعب المزمن.

وللإجابة على السؤال، يمكن القول إن المصابين بحالة "Dysania" يعانون من تأثيرها على حياتهم اليومية، بطريقة لا يسببها التعب المنتظم. ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى النوم بشكل كبير بغض النظر عن مسؤولياتهم، ما يعني أنه يمكنهم البقاء في السرير لعدة أيام.

ويمكن للمهنيين الطبيين أن يقدموا لك النصائح والتقنيات، وفي بعض الحالات الأدوية للمساعدة في التعامل مع مشاكل النوم، اعتمادا على شدة المشكلة.

المزيد من الأخبار

الاستحمام بماء ساخن أفضل علاج للاكتئاب

جراحة لإصلاح تشوهات في العمود الفقري لجنينين قبل ولادتهما

