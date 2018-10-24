ضعف مفعول المضادات الحيوية يهدد الملايين بحلول 2050

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف تقرير طبي جديد عن أن أنواعا خطيرة من البكتيريا ستشهد نشاطا غير مسبوق خلال سنوات من الآن، ستؤدي لوفاة الملايين من الأشخاص بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير الطبي أن السبب وراء استفحال البكتيريا بهذا الشكل سيرجع إلى ضعف مفعول المضادات الحيوية مع مرور الوقت، مؤكدا أن عددا من الأمراض البسيطة في الوقت الحالي سيكون لها خطر مميت على الأرواح في المستقبل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر التقرير الطبي أن النسبة التقديرية لعدد الوفيات التي يتسبب بها ضعف المضادات الحيوية بلغ 5 آلاف حالة في بريطانيا بشكل سنوي مع توقعات بارتفاع هذا العدد لـ 10 ملايين خلال 30 عاما من الآن، و25 ألف حالة وفاة بجميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

وعمل على هذا التقرير لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بمجلس العموم البريطاني، والذي طالب بدوه الحكومة البريطانية بذل مزيد من المجهود بالتعاون مع باحثين وأطباء من جميع أنحاء العالم للحد من هذه الكارثة المرتقبة.



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