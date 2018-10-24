تطوير عقار يقضي على فرص عودة سرطان المبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نجح علماء اسكتلنديون في تطوير دواء فعّال يقضي على فرص عودة سرطان المبيض مجددا بنسبة الثلثين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الدراسة، التي أجراها علماء بجامعة إدنبره، إلى أن ثلثي المريضات اللواتي خضعن لهذا العلاج، والذي يؤخذ عن طريق الفم، لم يتعرضن لانتكاسة في غضون ثلاث سنوات، مقارنة بثلث المرضى الذين تناولوا علاجاً بديلاً.

ومن المعروف أنه من الصعب علاج سرطان المبيض، حيث إن غالبية الحالات لا يتم تشخيصها إلا بعد انتشاره، وما يزيد قليلاً عن ثلث النساء لا يزالون على قيد الحياة بعد ١٠ سنوات من التشخيص.

وقد تبين أن الدواء المسمى"أولاباريب" قادر على تمديد حياة النساء المصابات بشدة بالمرض، وتم إعطاء ٢٦٠ سيدة مصابة الدواء الجديد، في حين أخذت ١٣٠ سيدة أخرى علاجاً بديلاً، ولا يزال نصف اللواتي خضعن للعلاج لا تظهر عليهن أي علامات على عودة المرض منذ بدء التجربة في عام ٢٠١٣.

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