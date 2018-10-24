الجديد في مناظير المسالك البولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

نقلت تقنية مناظير جراحة المسالك البولية نقلة كبيرة جداُ في تجاه جراحات اليوم الواحد والجراحات البسيطة.

فما كان يتم بجراحات معقدة تتطلب المكوث في المستشفي لفترة طويل, يتم علاجه بالمنظار وبدون أي جروح.

يتعرض الجهاز البولي للعديد من الأمراض والمشكلات البسيطة والمعقدة وقد تنوعت الوسائل التشخيصية والعلاجية لتقديم الخدمة الطبية المثلى لهذه الحالات، ومن بين التطورات التقنية في هذا المجال هوا المناظير خاصة في جراحات المسالك البولية والكلى و جراحات المثانة والحالب والبروستاتا,

والتي تعد من أكثر أساليب الجراحة استخداماً في أكثر من 80 % من أمراض المسالك البولية ,

ويشير الأطباء إلى أنها أفضل التقنيات والأكثر أماناً من حيث المضاعفات.

ويتم استخدام المناظير في علاج الحصوات بمختلف أنواعها وأحجامها وأماكن تواجدها بالجهاز البولي مثل الكلى والحالب والمثانة،

وكذلك في استئصال غدة البروستات وتوسيع التضيقات في القناة البولية. كما أنه بالإمكان استخدام المنظار المرن في العيادة الخارجية لأغراض التشخيصية تحت التخدير الموضعي.

و,نقلت مناظير الجهاز البولي جراحة المسالك البولية نقلة كبيرة جداُ في تجاه جراحات اليوم الواحد والجراحات البسيطة,

فما كان يتم بجراحات معقدة تتطلب المكوث في المستشفي لفترة طويل, يتم علاجه بالمنظار وبدون أي جروح مثل :

1_استئصال البروستاتا بالمنظار.

1- التبخير الكهربائي للبروستاتا.

2- استئصال أورام المثانة بالمنظار.

3- كي قرح المثانة واستئصالها.-

4- تفتيت واستخراج حصوات المثانة بالمنظار.

5- علاج الارتجاع البولي للحالب.

6- تفتيت واستخراج حصوات الحالب.

7- تفتيت واستخراج حصوات الكلي.

8- استئصال أورام الحالب أو تدميرها بالليزر.

9- شق ضيق الحالب وحوض الكلي.





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