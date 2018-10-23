ماذا يحدث لأجسادنا بعد الـ40؟ إليك أبرز 10 تغيرات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (موقع برايت سايد)

الخوف من الشيخوخة هو أحد أكثر المخاوف شيوعًا لدى الناس وبينما يعتقد علماء النفس أن من الجيد أن تخاف من التقدم في السن. إلا أن عليك أن تتغلب على خوفك وتفهم أن كل الأعمار لها مزاياها وعيوبها. في هذه المقالة ، سنخبرك بما يحدث للجسم عندما يبلغ عمره 40 عامًا.

موقع برايت سايد عمل على جمع أبرز عشر تغيرات تحدث لجسم الانسان بعد بلوغه الأربعين نستعرضها لكم من العشرة حتي رقم واحد ، ولا ننسَ أن ننوه إلى أن هذه التغيرات تعتمد بشكل متفاوت على نمط حياة الفرد واهتمامه بصحته .

10- شعرنا يصبح أقل كثافة

تحدث هذه المشكلة في الغالب لدى الرجال فكثيرمنهم يفقدون شعرهم السميك قبل أن يبلغوا الثلاثين ، و 53٪ من الرجال يصابون بالصلع بعد 40. النساء يفقدن الشعر أيضاً ولكن على نحو أبطأ من الرجال. نعم ، إنها معلومة غير سارة ولكن هناك أيضًا ميزة فشعر جسدك يتوقف عن النمو أيضاً .

لمنع تساقط الشعر السريع ، اعتني بشعرك: قصه من وقت لآخر ، وضع الأقنعة ، وتوقف عن استخدام مجفف الشعر. نوع حميتك وتناول المزيد من الفيتامينات. يمكنك أيضًا زيارة أحد أخصائي الشعر الذين يمكنهم معرفة سبب تساقط شعرك ومساعدتك على التعامل مع مشكلتك.

9. سيكون من الأسهل أن تكون والداً جيداً .

يتمتع الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 40 عامًا بخبرة أكبر في الحياة ، ويواجهون الصعوبات بشكل أفضل ، ويعرفون ما يجب القيام به في المواقف الصعبة.

والأكثر من ذلك ، فهم أكثر أمنًا من الناحية المالية مقارنة بالأشخاص البالغ عمرهم 20 عامًا. وهذا يعني أن الآباء "الأكبر سنا" سيكونون قادرين على إعطاء طفلهم كل ما يحتاجون إليه.

ولكن هناك أيضًا بعض العوائق: فهي أكثر تعقيدًا بالنسبة للنساء فهن قد يواجهن بعض المخاطر عند انجاب الأطفال في عمر ال٤٠ منها ما يتعلق بصحة الجنين . لذا، إذا كان لديك خيار ورغبة ، فمن الأفضل أن تنجبي الأطفال في وقت مبكر.

8 – عدم القدرة على تحمل اللاكتوز

بعض الناس لا يستطيعون تحمل منتجات الألبان من الطفولة ويكتسب البعض الآخر هذه المشكلة في وقت لاحق. عادة ما يؤثر عدم تحمل اللاكتوز على النساء الأمريكيات من أصل أفريقي والآسيويات اللواتي تجاوزن الأربعين.

في هذا العمر ، فإن مستوى إنزيم اللاكتيز الذي يساعد على هضم اللاكتوز ينقص . ونتيجة لذلك ، لا يمكن هضم الحليب ، الأمر الذي قد يتسبب بمشاكل في الأمعاء الغليظة . إذا واجهت هذه المشكلة ، اشرب الحليب الخالي من اللاكتوز واستهلك البروبايوتيك.

7.أسناننا تصبح أقل حساسية.

إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان في شبابك ، فقد تختفي هذه المشكلة عندما تكبر، يحدث ذلك بسبب طبقة العاج ، وهو نسيج متكلس ينمو مع مرور الوقت. هذا هو السبب في انخفاض الحساسية.

ومع ذلك ، هناك أيضًا عيب: فبعد هذه التغييرات ، هناك احتمال بأنك لن تستطيع معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة ما في أسنانك . لذلك فمن المستحسن زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم.

6.نحن نتقلص مع تقدمنا في العمر.

يبدأ الناس في التقلص بعد 30 عامًا ، ويمكنك أن ترى هذه التغييرات بشكل حرفي عندما تبلغ الأربعين عامًا. ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة أركنساس للعلوم الطبية ، يمكن للذكور أن يفقدوا تدريجياً شبرًا من طولهم في العمر الذي يتراوح عمره بين 30 و 70 عامًا ، ويمكن للنساء تفقد حوالي 2 بوصة.

حتى لا تفقد الكثير من طولك ، حافظ على ممارسة الرياضة ، وتناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين ج .

7- عملية الأيض تقل

إذا كنت في سن الأربعين وكنت تأكل نفس الطعام الذي اعتدت أن تأكله في سن العشرين ، فستكسب وزنك بسرعة أكبر .والسبب هو أننا بعد الـ 40 عملية التمثيل الغذائي لدينا تناقص ونفقد العضلات بشكل أسرع, تقول الدكتورة كاثرين بولينج إن المرأة العادية تكسب حوالي 15 رطلًا بين سن 40 و 55 عامًا.

لتجنب هذه المشكلة غير السارة علينا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية. للأسف ، لا توجد وصفات سحرية يمكن أن تساعدنا في أن نحظى بأجسام مثالية ، علينا أن نجتهد ونتحرك كثيراً حتى نحافظ على لياقتنا.

4.نصبح أكثر جاذبية وثقة بالنفس.

يزعم علماء النفس أن النساء أكثر ثقة بالنفس بعد 40 من النساء في سن العشرين أو حتى 30. هذه الحقيقة تساعدهن على حب أنفسهن ، ولا تقلقن أبداً من الأشياء الصغيرة هن أيضاً يتخلصن من الأشخاص الذين يحيطونهم بالطاقة السلبية، وغالباً ما تكون النساء أكثر سعادة واستقلالا مادياً .

في هذا العمر ، يعيد الناس تقييم أنفسهم و وتقييم الناس من حولهم. لذا يصبح كل من الرجال والنساء أكثر جاذبية في عيون الآخرين. .

3. سمعنا ورؤيتنا قد يزدادان سوءاً .

في سن الأربعين ، يبدأ الناس بملاحظة تغير في القدرة على الإبصار : كقاعدة عامة ، يحتاج الناس إلى مزيد من الضوء للقراءة ويلاحظون أيضًا تغيرات في إدراك اللون. مشكلة البصر الأخرى هي جفاف العين.

سمعنا يزداد سوءًا أيضًا. يحدث ذلك بسبب التغيرات في بنية الغشاء الطبلي والأذن الداخلية.

لاكتشاف مشكلة في الوقت المناسب ، قم بزيارة الطبيب من وقت لآخر.

2. جهاز المناعة لدينا يصبح أقوى.

في سن الأربعين ، يكون الانسان قد تعرض للهجوم من قبل العديد من الفيروسات المختلفة. ونتيجة لذلك ، يزداد نظامنا المناعي قوة ومعه يزداد المرض سوءًا.

لتحسين نظام المناعة لديك ، يجب أن تتبع أسلوب حياة صحي وأن تحصل على قسط كافٍ من النوم. والأكثر من ذلك ، من المهم أيضًا قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق واستنشاق الهواء النقي.

1- تغير في حاسة التذوق .

عندما نولد ، يكون لدينا حوالي 9000 مستقبل ذوق. عندما نتقدم في السن ، تقل كمية هذه المستقبلات ونبدأ بفقدان بعض الإحساس بالمذاق ، وعادةً ما تبدأ بالمذاقات ق المالحة والحلوة ثم المريرة والحامضة. بالمناسبة ، تحدث هذه التغييرات في النساء في وقت مبكر مقارنة بالرجال.

للأسف ، لا يمكننا إيقاف هذه العملية ، ولكن هذا لا يعني أنك لن تتمكن من التمييز بين مختلف الأذواق ، بل ستكون أقل وضوحاً .

نأمل أن تساعدك هذه المقالة في الاستعداد للمستقبل وألا تقلق بشأن هذه التغييرات. ضع في اعتبارك أنه يمكنك إبطاء عملية الشيخوخة بمساعدة الخبراء.

هل تعرف أي تغييرات أخرى تحدث لأجسادنا بعد 40؟...

مصدر الصور brightside.me

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