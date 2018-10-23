قريباً.. قطع دجاج مصنوعة من الريش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



زعمت شركة مقرها سان فرانسيسكو انها اكتشفت كيفية زراعة قطع دجاج من خلال ريشة، بدلا من ذبح دجاجة بهدف الأكل، مشيرة الى ان هذه العملية تستغرق نحو يومين فقط.



وتقول الشركة انها ستقوم ببيع أول منتج تجاري لها بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك على حسابه الخاص في تويت " ان اللحم أصبح جزءا أساسيا من النظام الغذائي للبشر، ولطالما كان البشر بحاجة لقتل الحيوان للاستمتاع بأكل اللحوم، أما الآن فاستعدوا لهذا النموذج للتغيير".

وفي وقت سابق من هذا الشهر زار مراسل هيئة الإذاعة البريطانية مقر الشركة ووجد أن نماذج الدجاج "رائعة". على حد وصفه.

وكتب المراسل: "كان الجلد هشاً ، وكان اللحم طريا على الرغم من أن قوامه الداخلي كان أضعف قليلاً مما تتوقعه من كتلة صلبة في ماكدونالدز أو كنتاكي فرايد تشيكن ، على سبيل المثال".

يذكر ان هذا النوع من التكنولوجيا ليس بالأمر الجديد، اذ تم كشف النقاب عن أول همبرغر مزروع في المختبر في عام 2013، عندما تمكن علماء هولنديون من زراعة شطيرة همبرغر من خلايا جذعية لبقرة، ليتم بيعها والتهامها في العاصمة البريطانية لندن مقابل 385 ألف دولار.

وتتكون شطيرة الهمبرغر المزروعة من 3000 شريحة من اللحم الصناعي المزروع من الخلايا الجذعية البقرية، ويقارب حجم الشريحة الواحدة حجم حبة من الرز، وتم دمج هذه الشرائح مع بعضها بواسطة مادة دهنية مصنوعة بطريقة الزراعة أيضاً.‏

وتوقع انذاك العالم مارك بوست من جامعة ماستريخت، والذي ترأس فريق الدارسين المنجزين لهذه الخطوة العلمية الخيالية، أن هذا التطور سيحل المشكلات التي تواجهها صناعة اللحوم في العالم وقد تساعد بإنقاذ البشرية من مشكلة المجاعة.‏

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