علاج التهابات اللثة بالتقنيات الحديثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صحة الفم والأسنان جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وتتأثر بها وتؤثر فيها سلبًا أو إيجابًا..

والتهاب اللثة من الأمراض المنتشرة، وتكون على شكل إحمرار وانتفاخ في اللثة، ويصاحب ذلك نزيف باللثة، خاصة عند تفريش الأسنان أو تنظيفها بالخلة أو خيط الأسنان.

وفي حالة إهمال علاج التهابات اللثة، فإنها تتطور لتصيب دواعم السن، مما ينتج عنه تساقطها.

ولا ينحصر خطر الإصابة بالتهابات اللثة عند هذا الحد، بل إن تزايد الالتهابات يؤدي إلى إفراز بكتريا ضارة، تدخل الجروح الصغيرة في اللثة المصابة لتصل فيما بعد إلى الدم وتنتشر في الجسم، فتصيب بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

فما هي طرق علاج التهابات اللثة بالتقنيات الحديثة ؟

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