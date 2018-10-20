بكتيريا الأمعاء قد تكون وراء عدم خسارتكِ الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

بحسبِ دراسةٍ حديثة، أشار العلماء إلى أنّ إيجادَ صعوبة في خسارةِ الوزن قد يكون بسببِ نقص بكتيريا في القناة الهضمية أو تواجدها بكميّةٍ قليلة في القناة الهضميّة. وتبيّن جرّاء دراسة قام بها باحثون في Mayo Clinic في ولاية مينيسوتا أنّ بعضَ الأشخاص لديهم مستويات أعلى بكثير من البكتيريا المضادة للالتهاب في الأمعاء والتي تُدعى Phascolarctobacterium، الأمر الذي يساعدهم في خسارةِ الوزن بشكلٍ ملحوظ.

أشار الدكتور Purna Kashyap، أحد كبار الباحثين وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنّه من الضروري فحص البكتيريا المعويّة للذين يعانون من السمنة لمعرفة ما إذا كان هذا العامل وراء عدم خسارتهم الوزن. كما قال أيضاً: "نلاحظ أن بعض الأشخاص لا يفقدون الوزن بشكلٍ فعالّ مثل الآخرين، على الرغم من تقليل استهلاك السعرات الحراريّة وزيادة النشاط البدني".

كذلك، أشارت الباحثة والدكتورة Vandana Nehra إلى أنّ: "بكتيريا الأمعاء تملك القدرة على تحطيم جزيئات الطعام المعقدة التي تزوّدنا بالطاقة، وهذا الأمر إيجابيّ. ومع ذلك، قد تصبح هذه العمليّة صعبة لدى بعض الأشخاص." لمعرفة السبب، قام الباحثون بجمع وتحليل عيّنات بكتيريا الأمعاء لدى 26 مشتركاً، كانوا قد تسجّلوا سنة 2013 في برنامج أبحاث علاج السمنة في Mayo Clinic.

لقد تبيّن أنّ بكتيريا الأمعاء الموجودة لدى الذين لم يخسروا الوزن مختلفة عن الآخرين وتحديداً بكتيريا Phascolarctobacterium التي تساعد على خسارة الوزن.

يُذكر أنّ إلى جانب بكتيريا الأمعاء، عوامل أخرى في جسمكِ تمنعكِ من خسارة الوزن حتّى لو اتّبعتِ 100 رجيم مثل خلل في هرمون الكورتيزول، الإصابة بالوذمة الشحمية، مقاومة الأنسولين وضعف الغدة الدرقية.

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