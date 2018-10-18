غوغل تطور نظام ذكاء اصطناعي يساعد في الكشف عن سرطان الثدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يعمل الباحثون في شركة غوغل مع باحثي المركز الطبي البحري في سان دييجو لتطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي التنقيبي، من خلال الكشف عما إذا كانت الخلايا السرطانية قد وصلت إلى العقد اللمفارية أم لا.

ونشر باحثون بشركة غوغل على مدونة Google AI Blog أن نظامهم الذكي، المعروف بـLYNA، اختصارا لـ"مساعد العقد اللمفاوية Lymph Node Assistant"، يعمل بكفاءة عالية، ويمكنه التمييز بين الخلايا السرطانية وغير السرطانية بدقة مذهلة تصل إلى 99%.

وكشفت أبحاث نشرتها غوغل أن قدرة LYNA على تحديد ما إذا كان سرطان الثدي قد انتشر إلى العقد اللمفاوية لدى المريض أم لا يمنح الأطباء القدرة على تحديد نوع العلاج وأسلوب متابعة حال المريض.

ويعتمد هذا النظام على نموذج التعلم الآلي Inception-v3 للتعرف على الصور مفتوحة المصدر.

وقام الباحثون باختبار شمل قاعدة بيانات Lymph Node 2016، التي تحتوي على 399 صورة كاملة لأقسام العقد الليمفاوية، من المركز الطبي لجامعة Radboud والمركز الطبي الجامعي Utrecht.

وعلى الرغم من النتائج المذهلة لنظام الكشف عن الخلايا السرطانية إلا أن مدونة جوجل ذكرت أن الاعتماد على النتائج التي يقدمها LYNA بمفرده لن يتم في المدى المنظور، حيث يتوجب مراجعة النتائج بعدة وسائل أخرى حرصا على صحة المرضى.

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