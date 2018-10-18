العين الكسولة تؤثر على وظائف الدماغ

أخبار الآن | مونتريال- كندا- (وكالات)



أظهرت دراسة دولية حديثة أن ضعف الرؤية أو ما يسمّى بـ"العين الكسولة" في مرحلة الطفولة، يمكن أن يؤثر على تطور وظائف بالدماغ مسؤولة عن مهام مثل الاهتمام.

وتشير العين الكسولة إلى انحراف أو عدم الاصطفاف والمحاذاة للعين، وعادة ما يكون هذا مظهرا من مظاهر ضعف الرؤية، حيث تتعرض عين واحدة لفقدان البصر بشكل كبير.



ويوصي الأطباء بضرورة معالجة المرض منذ الطفولة والحرص على تصحيح استقامة العينين، خلال فترة النمو. كما لفت باحثون إلى أن هناك لعبة على الهاتف المحمول ساعدت في تحسين حالة أطفال يعانون من ضعف في الرؤية نتيجة فرق في الأداء بين العينين.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا للعين الكسولة، في انحراف وعدم استقامة العين، ويمكن أن تسبب مشكلات خطيرة في الرؤية منها فقدان سريع لقوة البصر، وفقدان الرؤية بالعينين، وزيادة خطر فقدان البصر للعين الأقوى.



الدراسة قادها باحثون بجامعة واترلو الكندية، بالتعاون مع باحثين من جامعتي "كولومبيا" البريطانية و"أوكلاند" في نيوزيلندا، ونشروا نتائجها في دورية "فيجوال ساينس أند انفستيغاتيف أوفثلمولوجي" العلمية.

ويعتبر الحول السبب الأكثر شيوعا للعين الكسولة، فعندما تكون عضلات العين غير قادرة على تحقيق المواءمة والمحاذاة بين العينين بشكل صحيح، وخصوصا خلال تطور المرض، فإن الدماغ يتلقى صورة مختلفة من كل عين. ويتم حل هذا الارتباك من خلال تجاهل صورة واحدة من صور الدماغ، وهذا يترك العين لا تعمل، كما يجعل منطقة الدماغ المقابلة معطّلة.



وللوصول إلى نتائج الدراسة، طلب الباحثون من مجموعة من الأطفال الذين يعانون من العين الكسولة النظر إلى مجموعة محددة من نقاط التشتت التي تتحرك على شاشة الكمبيوتر، وقاموا بمقارنتهم مع مجموعة أخرى لا تعاني من مشاكل في الرؤية خضعت لنفس الاختبار.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل في الرؤية تغلبوا على تشتيت الانتباه وتتبعوا النقاط المتحركة بنجاح، فيما لم يتمكن المرضى الذين يعانون من العين الكسولة من توجيه انتباههم إلى النقاط المستهدفة.

وحسب الدراسة، فإن أحد الأسباب الكامنة وراء ضعف الرؤية لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من العين الكسولة يرجع إلى كيفية قيام الدماغ بقمع العين. وأضافت أن العين الكسولة غالبا ما تظل مفتوحة، رغم أن الشبكية في صحة جيّدة وترسل المعلومات إلى الدماغ، إلا أن هذه المعلومات لا تصل إلى الوعي لأن الدماغ يختار عدم استخدامها.

وقال بن تومسون، الأستاذ في كلية البصريات وعلوم الرؤية بجامعة واترلو، "إن العلاجات الحالية للعين الكسولة تستهدف في المقام الأول المراحل المبكرة من المعالجة البصرية داخل الدماغ".

وأضاف أن "نتائج هذه الدراسة تظهر أن العلاجات الجديدة يجب أن تستهدف أيضا وظائف أخرى في الدماغ مثل الاهتمام، وهذا ما يجب أن تركز عليه العلاجات المستقبلية للعين الكسولة". ووفقا للدراسة، فإن حوالي 35 ألف كندي يمثلون حوالي 1 بالمئة من السكان يعانون من العين الكسولة، ويمكن تصحيح ومعالجة هذه الحالة في مرحلة الطفولة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك دراسة أميركية حديثة نشرت في مجلة "جورنال فيجن ريسورتش" أشارت إلى أن العين الكسولة ربما لا تكون كسولة فعلا، وأن ضعف الرؤية لدى المرضى يحدث نتيجة لخلل في المخ وليس العين. ويفسر الباحثون أن السبب الرئيسي للعين الكسولة بأنه خلل في التوافق بين إحدى العينين والمخ، بحيث تكون هناك صورة منقولة من إحدى العينين أقل حدة أو مشوشة نتيجة لخلل في نمو العين في الطفولة، وهو الأمر الذي يجعل المخ في حالة اضطراب مما يدفعه إلى إغفال تلك الصورة والتركيز على عين واحدة في الرؤية ويترك العين التي لا تقوم بوظيفتها بشكل جيد.

ويوصي الأطباء بضرورة معالجة المرض منذ الطفولة والحرص على تصحيح استقامة العينين، خلال فترة النمو. كما لفت باحثون إلى أن هناك لعبة على الهاتف المحمول ساعدت في تحسين حالة أطفال يعانون من ضعف في الرؤية نتيجة فرق في الأداء بين العينين. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال الذين عُولجت عيونهم "الكسولة" عن طريق لعبة تجريبية على الهاتف المحمول استمروا في الاستفادة منها لمدة عام كامل.

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