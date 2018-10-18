أمريكا تحذر بشدة من تدخين عقار الفياغرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تقارير )

تحذير جديد أطلقته إدارة الدواء والغذاء الأمريكية بعد انتشار صرعة جديدة في عالم التدخين الإلكتروني .

التحذير جاء من سائل تدخين تزود به أجهزة الـ"فيب" أو ما يطلق عليها البعض "الشيشة الإلكترونية"، يحتوي على عقار الفياغرا.

وكشفت تقارير أن استنشاق الدخان المنبعث من هذا السائل، يمكن أن يسبب تأثيرا يمتد ليومين للعقار الذي يستخدم لتحسين الأداء الجنسي.

وأرسلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسالة تحذير إلى شركة "هيلوسيغ" الصينية المصنعة، تطالبها بوقف إنتاج السائل الذي ينتج في الصين ويباع في الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: "لا توجد منتجات إلكترونية سائلة تمت الموافقة على احتوائها على عقاقير طبية أو أي أدوية أخرى تتطلب إشرافا من الطبيب".

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء أن "استنشاق مكونات بها عقاقير ليس طريقة آمنة، ويمكن أن تكون خطيرة".

وباتت الشركة الصينية التي تنتج أكثر من 150 نكهة لسوائل التدخين، عرضة لعقوبات أميركية قد تصل إلى حد الاتهام بارتكاب جرائم.

وحققت أجهزة "الفيب" انتشارا واسعا بين المدخنين مؤخرا، باعتبارها بديلا لمن يريد الإقلاع عن هذه العادة.

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