ما علاقة فصول السنة بخصوبة الرجال؟ دراسة حديثة تجيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



توصلت دراسة طبية حديثة، إلى أن أكثر وقت ترتفع به خصوبة الرجال هو فصلا الربيع والخريف أكثر من الشتاء والصيف، حيث يزيد عدد الحيوانات المنوية في شهور الربيع أكثر من باقي شهور السنة.

وربطت الدراسة بين صحة الحيوانات المنوية وعدد ساعات النهار خلال شهور الربيع، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة عديدة أكثر من شهور فصل الشتاء.



وأوضحت الدراسة، أن أن درجة الحرارة المعتدلة لها دور كبير في الحفاظ على بقاء الحيوانات المنوية دون تعرضها لأذى خلال فصلي الربيع والخريف، وفقا لصحيفة “تليغراف” البريطانية.

ولم يتمكن العلماء من التوصل إلى مدى تأثير هذا الأمر على حمل المرأة، ولكنهم يقولون إن هذا الأمر أصبح قريبا.يع أكثر من باقي شهور السنة.وأجريت الدراسة بكلية طب ماونت سيناي في نيويورك، وشملت 30 ألف رجل حيث تم أخذ عينة من الحيوانات المنوية من المشاركين خلال 17 عاما، وتمت مقارنتها بحسب الوقت، وتوصلت النتائج إلى أن إجمالي عدد الحيوانات المنوية نشطة الحركة كانت أعلى في فصل الربيع من أي وقت آخر من العام، كذلك كان عدد الحيوانات طبيعية الشكل أكثر في فصل الخريف.



وقالت المسؤولة عن الدراسة تاراني نظيم: “مازلنا بحاجة لمزيد من البحث والدراسة لمعرفة كيف تؤثر هذه النتائج على معدلات نجاح الحمل”، مضيفة: “يجب أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار وعلى الأطباء أن يناقشوا هذه التغيرات الفصلية مع الرجال”.



وأرجعت “تاراني” السبب وراء هذه النتائج، إلى أن فصلي الخريف والربيع أكثر اعتدالا من حيث درجات الحرارة، وفيهما يكون الناس أكثر نشاطا وحركة منهم في الشتاء، داعية الرجال لضرورة مراجعة سلوكهم وأنماطهم خلال هذين الفصلين فيما يتعلق بالطعام والنشاط الرياضي.

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